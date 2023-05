Des groupes d’autodéfense citoyens ripostent aux gangs criminels haïtiens

Un puissant mouvement de vigilantisme prend forme en Haïti pour répondre aux bandes criminelles qui terrorisent et pillent le pays depuis des mois. Cette riposte suscite à la fois de l’optimisme et de la peur, tout en laissant en plan le gouvernement haïtien.

Depuis deux semaines, la violence est aussi présente que d’habitude à Port-au-Prince, la capitale. Toutefois, grâce au phénomène Bwa kale , la peur n’est plus seulement le lot des citoyens ordinaires. Elle est aussi ressentie par les membres de gangs.

En créole, Bwa kale signifie bois écorcé . C’est aussi une métaphore pour la justice expéditive.

Pendant que les membres des bandes criminelles poursuivent leurs déprédations dans l’est de la capitale haïtienne, ils ont été forcés de fuir d’autres secteurs.

Plusieurs ont été lynchés ou sommairement exécutés après leur capture par des groupes de citoyens, qui agissent parfois de manière concertée avec la police.

Les messages et les mèmes de Bwa kale sont partout sur les réseaux sociaux haïtiens et des artistes tels Tony Mix en font la promotion. Une danse Bwa kale a même été créée.

Plusieurs personnes ont des réserves au sujet de ce mouvement et s’inquiètent de ses conséquences. Toutefois, il trouve une forte résonance chez les Haïtiens ordinaires, qui semblent trouver une certaine libération à terroriser leurs bourreaux.

La population haïtienne vit dans la terreur des gangs armés. Photo : THE CANADIAN PRESS/AP/Odelyn Joseph

Brûlés vifs

Un événement spontané survenu le 24 avril semble avoir été le catalyseur de ce mouvement. Il s’est produit dans le secteur Canape Vert, à Port-au-Prince, où la police a intercepté 13 des 14 membres d’un gang qui voyageaient dans un minibus pour rejoindre une bande criminelle alliée dans le secteur Debussy.

Les membres du groupe n'avaient pas d’armes d’épaule , a expliqué Louis-Henri Mars, directeur de l’ ONG haïtienne pour la paix Lakou Lape, en entrevue à CBC News. Ils avaient seulement des pistolets dans leurs sacs à dos. Lorsqu’ils ont été arrêtés, la police les a désarmés.

Une foule s’est rapidement rassemblée autour d’eux.

La police a senti la pression ou elle s’est sentie menacée par la foule, et elle a relâché ces gars pour qu’ils se fassent tuer, littéralement, a dit M. Mars. La foule leur a lancé des pierres et les a brûlés. Ça a été le début du mouvement.

Des vidéos de la scène captées par des cellulaires montrent la police haïtienne tenir de jeunes hommes au sol pendant que des civils leur lancent des pierres. Des pneus sont ensuite empilés sur eux avant d’être incendiés. D’autres images montrent les restes carbonisés des hommes pris pour cibles.

Des citoyens dressent une barricade à Port-au-Prince. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Odelyn Joseph

Ça dissipe le mythe de leur invincibilité , a indiqué M. Mars. Il a raconté que les membres du gang allié à Debussy ont aussi été attaqués par la population et qu’ils ont été tués un par un. Certains ont eu la chance de se faire arrêter et emmener au poste de police , a-t-il précisé.

Des appels à une Operasyon File Manchet [opération Machette aiguisée] ont commencé à circuler dans les médias sociaux le 25 avril. Des églises évangéliques ont elles aussi répandu le message.

Ça a créé un mouvement partout dans la ville et même dans le pays, a expliqué M. Mars. Un mouvement avec la police devant et la population derrière.

Soif de vengeance

Au cours des jours suivants, plusieurs secteurs de Port-au-Prince étaient sur un pied de guerre. Quand les gangs entraient dans un voisinage, les gens frappaient sur des casseroles pour alerter les autres.

La plupart des citoyens avaient seulement des armes de poing pour se défendre contre les membres des gangs et leurs armes automatiques. Cependant, en leur lançant des pierres à partir des toits, certains ont réussi à les repousser.

Des foules sont passées à l’attaque et ont envahi des refuges qui abritaient des membres de gangs. Certains ont même été traînés à l’extérieur de postes de police avant d’être tués dans la rue.

Les forces policières haïtiennes tentent tant bien que mal de combattre les gangs lourdement armés qui ont envahi une partie du pays. Photo : Reuters / RALPH TEDY EROL

La haine est palpable dans les images captées par vidéo. Au cours des derniers mois, les gangs haïtiens ont violé massivement des femmes et des jeunes filles.

Ils ont kidnappé des enfants de façon routinière et ont torturé leurs victimes. Ils ont extorqué des citoyens, même les plus pauvres, sans aucune pitié.

Certains membres de gangs sont forcés de confesser leurs crimes et leur affiliation sur vidéo par des citoyens avant d’être brûlés.

Les gouvernements réduits au rôle de spectateurs

Le gouvernement Trudeau n'est pas insensible à ce qui se passe en ce moment. Le Canada est profondément préoccupé par le récent mouvement de population et par l’escalade de la violence à Haïti, qui a pour origine l’augmentation du nombre d'assassinats et d'exécutions commis par les criminels , a dit un porte-parole d’Affaires mondiales Canada à CBC News.

Il a ajouté que le Canada met actuellement l’accent sur le renforcement des capacités de la police nationale haïtienne.

Le premier ministre haïtien Ariel Henry a exprimé sa désapprobation envers le mouvement Bwa kale lors d’une récente allocution. L’insécurité que nous vivons est épouvantable, a-t-il dit. Mais ne laissons pas les mauvais plans nous entraîner dans des jeux sordides.

« Je demande à mes compatriotes, peu importe ce qu’ils ont vécu aux mains des bandits, de rester calmes. » — Une citation de Ariel Henry, premier ministre haïtien

Il a également demandé à la population d’aider la police en lui communiquant des informations sur des personnes suspectes.

Le premier ministre haïtien Ariel Henry. Photo : (Matias Delacroix/The Associated Press)

Toutefois, la coopération entre Bwa kale et la police va bien au-delà de l’échange d’informations. Des données cellulaires à Port-au-Prince montrent que la police et les civils sont engagés ensemble dans une bataille de rues contre les criminels. Leur coopération est très étroite et laisse le gouvernement en plan.

Certains semblent même avoir perdu tout espoir que le gouvernement haïtien puisse les aider. C’est le cas dans le secteur de Laboule 12, à Port-au-Prince, où un groupe de défense citoyen a été formé en réaction à la violence des gangs. Cette communauté demande l’aide du gouvernement depuis des mois et a finalement décidé de prendre les choses en main.

C’est comme si le gouvernement tirait profit du fait que le pays est perdu, a dit un citoyen de Laboule 12. Ils [les membres du gouvernement] sont toujours payés, ils achètent des Land Cruiser de l'année. Ils sont sous haute sécurité pendant que le reste de la population est abandonné.

Conséquences dangereuses

Des groupes de défense citoyens formés pour combattre la criminalité en Colombie dans les années 1990 sont devenus de violents groupes paramilitaires qui volent des terres, déplacent des gens et s’adonnent au trafic de drogue.

Louis-Henri Mars craint qu’une chose semblable ne se produise à Haïti. En combattant les gangs, tu abandonnes les restrictions de propriété, les procédures, le contrôle de la violence par l’État. Ce mouvement peut engendrer plus de gangs. En général, quand tu as des groupes d’autodéfense citoyens, au fil des semaines et des mois, certains deviennent eux-mêmes des gangs.

En contrepartie, M. Mars partage l’optimisme que Bwa kale a soulevé dans la capitale haïtienne pour la première fois en plusieurs années.

Quelque chose a changé. Une possibilité d'agir s’est créée. Maintenant, c’est à nous, les Haïtiens, d’en profiter et de bouger dans la bonne direction, pas à continuer de détruire, brûler et tuer.

Avec les informations d’Evan Dyer, de CBC News