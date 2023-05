Une victime présumée du Dr Arcel Bissonnette était enceinte lors de son agression

Arcel Bissonnette a plaidé non coupable à 22 chefs d’accusation pour des agressions sexuelles sur des patientes. Il subit actuellement un premier procès pour cinq d’entre elles.

Avertissement : Ce texte comporte une description d’agression sexuelle qui pourrait être choquante pour certains lecteurs.

La victime présumée était la dernière patiente à s’exprimer au Palais de justice de Winnipeg lors du procès de l’accusé, lundi.

La femme, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, affirme qu'elle avait reçu des soins d'Arcel Bissonnette pour des douleurs abdominales et des soins prénataux à l'Hôpital Sainte-Anne et au Centre médical Seine, en 2015.

Lors de leur deuxième rencontre, elle a subi un examen pelvien.

J’y allais pour un suivi de grossesse, puis j’ai fini par avoir un examen vaginal.

Elle dit s'être sentie violée et très mal à l'aise durant cette intervention.

Je n’avais jamais vécu d’expérience similaire, auparavant , a-t-elle déclaré à la Cour.

La femme en était à sa quatrième grossesse à cette époque.

Elle décrit des gestes de nature sexuelle qu'Arcel Bissonnette aurait commis et ajoute qu'il n'aurait pas porté de gants lors de l'examen.

J’ai remarqué qu’il me regardait et attendait de voir si j’allais avoir une réaction positive pendant l’intervention, a affirmé la victime présumée. Je ne voulais plus jamais retourner dans cette clinique.

La patiente aurait revu l’accusé après l’agression présumée

En contre-interrogatoire, la femme a indiqué qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait eu à subir un examen pelvien.

L'avocate de la défense, Lisa LaBossiere, a suggéré que cette dernière avait revu le Dr Bissonnette à quelques reprises pour des consultations prénatales, après l'agression présumée, contrairement à son témoignage.

La patiente a aussi admis qu'elle a pu oublier des détails mineurs depuis l'incident.

La défense a aussi fait valoir que le médecin a possiblement donné des instructions lors de l’examen pelvien et n’était pas silencieux, contrairement aux dires de la témoin.

Mardi, une médecin de famille sera possiblement entendue comme témoin experte de la Couronne.