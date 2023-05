Les élus municipaux du Nord-Est ontarien sont réunis à Parry Sound

Environ 250 délégués participent à la conférence annuelle de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario (FMNO ou FONOM), qui se déroule du 8 au 10 mai au Charles W. Stockey Centre for the Performing Arts, à Parry Sound.

La conférence est notamment l’occasion pour les élus municipaux de discuter de leurs défis communs et de réseauter.

Peter Chirico, maire de North Bay, participe à sa première réunion de la FMNO , ayant été élu en octobre 2022.

C’est une chance pour lui d’établir un premier contact avec plusieurs de ses homologues, mais aussi de rencontrer plusieurs ministres du gouvernement de Doug Ford.

Le maire de North Bay, Peter Chirico, souligne que la plupart des villes et villages du Nord-Est font face à des problèmes semblables, notamment pour les infrastructures et le sans-abrisme. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Nous voulons leur dire que le Nord de l'Ontario est toujours là et a besoin d'aide , dit le maire Chirico.

Les enjeux qu'ils ont à Toronto et ces places-là, c'est pas nécessairement les mêmes que nous dans le Nord , affirme pour sa part Dave Plourde, le maire de Kapuskasing. [La conférence] donne vraiment la chance de partager les histoires qui nous appartiennent.

Sécurité routière

La sécurité routière est l’un des enjeux majeurs sur lequel les maires et conseillers municipaux veulent discuter avec la province.

On entend beaucoup parler de la sécurité routière dans le corridor de la route 11 , rappelle M. Plourde, qui est aussi membre du conseil d’administration de la FMNO .

« Dans chaque communauté, on voit les accidents […], des fermetures qui vraiment nous affectent tout l’hiver, mais aussi l’été. » — Une citation de Dave Plourde, maire de Kapuskasing

Il espère voir des engagements concrets de la part de la ministre des Transports, Caroline Mulroney, pendant la conférence, particulièrement sur l’élargissement des routes 11 et 17. C’est important pour nous de voir des améliorations des routes pour protéger [ceux] qui restent dans le Nord.

Des enjeux partagés avec le Nord-Ouest de l'Ontario

Kristen Oliver, conseillère municipale de Thunder Bay, s’est déplacée dans le Nord-Est pour représenter l’Association des municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario (NOMA), dont elle est vice-présidente.

Nous travaillons de près avec la FMNO , explique Mme Oliver au sujet de sa présence à Parry Sound. C’est vraiment important que nous parlions d’une seule voix à l’échelle du Nord de l’Ontario.

« Nous avons besoin d’identifier les problèmes que nous rencontrons dans le Nord et de collaborer pour trouver des solutions. » — Une citation de Kristen Oliver, conseillère municipale de Thunder Bay

Mme Oliver note que l’enjeu de la sécurité routière a aussi fait l’objet de beaucoup de discussions lors de la récente conférence de NOMA , qui a eu lieu du 26 au 28 avril.

Kristen Oliver présentera mardi après-midi un résumé des discussions de la récente conférence de l'Association des municipalités du Nord-Ouest, qui a eu lieu à Thunder Bay le mois dernier. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Tout comme M. Plourde, elle note que les fermetures de routes, causées par les accidents ou les délais pour le déneigement, ont un impact sur plusieurs services.

Thunder Bay est le plus grand centre du Nord-Ouest de l'Ontario , rappelle-t-elle. Nous fournissons donc de nombreux services de santé et d'éducation postsecondaire et la fermeture des autoroutes a un impact important sur notre fonctionnement en tant que municipalité et en tant que région.

J’ai hâte d’entendre ce que la ministre Mulroney a à apporter à la table , s'exclame la conseillère municipale de Thunder Bay.

Je sais qu'ils étudient le projet pilote 2 + 1 [...]. Nous sommes impatients de voir comment ce projet pilote fonctionnera.

L’itinérance, la santé mentale et le futur de l’énergie sont quelques-uns des autres thèmes qui seront abordés pendant la conférence.

Avec les informations de Bienvenu Senga