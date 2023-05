Claude Villeneuve cite en exemple la façon dont le Bureau de projet a, selon lui, ignoré les inquiétudes soulevées par la population à l’égard de l’aménagement de la circulation aux abords de la future station Duchesneau, dans le secteur de Sainte-Foy.

C’est à cet endroit précis qu’il a décidé de convoquer les médias, lundi matin, pour faire le point sur ce qu’il appelle l’implantation fine du tramway.

Dalle de béton

Le chef de Québec d’abord a mentionné qu’à l’heure actuelle, les automobilistes en provenance de l’autoroute Duplessis Nord qui souhaitent se rendre sur le chemin des Quatre-Bourgeois en direction ouest peuvent emprunter l’avenue de Bourgogne.

Claude Villeneuve invite la Ville et le Bureau de projet du tramway à revoir l’aménagement de la circulation aux abords de la future station Duchesneau. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

Or, une fois le tramway en fonction, la dalle de béton lui servant de plateforme éliminera cette option. Les voitures arrivant de l'autoroute pourront toujours aller rejoindre le chemin des Quatre-Bourgeois en direction est, via l’avenue de Bourgogne, en effectuant un virage à droite, mais il leur sera impossible de tourner à gauche.

Il est prévu que les automobilistes souhaitant accéder au chemin des Quatre-Bourgeois, en direction ouest, fassent un détour par l’avenue Duchesneau, via une route privée qui, à l’heure actuelle, sert d’entrée au centre commercial Place Quatre-Bourgeois.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il leur sera alors possible de tourner à gauche sur le chemin des Quatre-Bourgeois étant donné que la plateforme du tramway sera abaissée à cette intersection en raison de la présence de la station Duchesneau.

L’ennui, souligne Claude Villeneuve, est que la circulation en provenance de l’autoroute qui serait détournée vers l’avenue Duchesneau passerait tout près de l’école primaire Saint-Mathieu.

Choix mal avisé

Ça crée une situation vraiment complexe, autant pour les usagers de la route, qui vont avoir une espèce de détour assez étrange, que pour les gens qui vivent autour, qui vont se retrouver avec un surplus de circulation, avec une autoroute qui va se déverser devant une école primaire , dénonce le chef de Québec d’abord.

À l’heure où il est de plus en plus question de sécurité des enfants et des piétons aux abords des écoles, la décision d’y faire circuler davantage de voitures lui apparaît mal avisée .

Une partie de la circulation en provenance de l’autoroute Duplessis serait redirigée vers l’avenue Duchesneau, tout près de l’École Saint-Mathieu (photo). Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal de Cap-Rouge–Laurentien, Louis Martin, croit que la Ville et le Bureau de projet pourraient remédier au problème en abaissant la plateforme du tramway sur le chemin des Quatre-Bourgeois à la fois à l’intersection avec l’avenue Duchesneau et à celle avec l’avenue de Bourgogne, en s’assurant de synchroniser les feux de circulation.

Je crois que ça n'empêchera pas le tramway de circuler avec une bonne vitesse et ça ne rendrait pas le secteur plus dangereux, mais ça permettrait d'éviter d'avoir une bretelle d'autoroute qui sort en face d'une cour d'école , plaide M. Martin.

Pas de suite

Sa collègue Anne Corriveau, conseillère municipale de la Pointe-de-Sainte-Foy, affirme que de nombreux citoyens ont fait part du problème aux responsables du projet de tramway lors de séances d’informations tenues l’an dernier. Elle constate que leurs remarques sont demeurées lettre morte.

J'ai demandé à Daniel Genest ce qui en était des questions des citoyens [...] et il n'avait pas souvenir d'avoir eu ces questions. Or, lors des séances d'information du mois de juin, il avait bel et bien été question de ces entraves qui nuiraient aux citoyens du secteur , insiste Mme Corriveau.

Lorsque le tramway sera en fonction, il ne sera plus possible de traverser le chemin des Quatre-Bourgeois à la hauteur de l’avenue de Bourgogne (photo). Photo : Radio-Canada

Les élus de Québec d’abord ont d’ailleurs rencontré les médias en compagnie de riverains inquiets de la suite des choses, dont Renaud Blais. Ce dernier raconte avoir tenté à de nombreuses reprises, en vain, d’obtenir l’heure juste de la part du Bureau de projet.

Ça fait des mois qu’on tente d’avoir une assemblée d’information en personne avec le Bureau de projet. Depuis avant les fêtes. Ça fait que, quand ils disent qu’ils n’en ont pas entendu parler, j’ai de sérieuses difficultés avec leur bureau de communication, parce qu’on les interpelle puis on veut avoir une assemblée d’information depuis au moins avant les fêtes , déplore M. Blais.

Qu'est-ce que ça donne?

Claude Villeneuve soutient que ce genre d'attitude ne peut que nuire à l’adhésion de la population au projet de tramway.

Qu'est-ce que ça donne d'aller voir les gens, de leur demander ce qui les préoccupe pour le tramway, ce qu'on peut faire pour améliorer le projet si, après, on ne tient pas compte de leurs commentaires? , demande-t-il.

Le chef de l’opposition officielle se défend de chercher à s’inscrire en faux vis-à-vis du tramway. Il dit au contraire souhaiter sa réussite, d’où l’importance d’être à l’écoute des citoyens.

On veut que ce soit un succès et si on se retrouve avec plein de situations comme celle-là, où on implante le tramway de façon à bousculer les gens qui habitent autour, bien moi, je pense qu'on n'aura pas un succès et ce n'est pas ça qui va donner appétit aux gens pour avoir une phase deux ou une phase trois , laisse tomber Claude Villeneuve.

Une station du tramway sera construite à l’intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l’avenue Duchesneau (esquisse). Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

La Ville de Québec reconnaît que l’insertion du tramway va occasionner des changements à la circulation dans les rues adjacentes.

Elle rappelle que l’Étude d’impact sur les déplacements, réalisée en 2019, avait permis d’identifier certaines zones nécessitant des analyses plus approfondies. Le secteur des avenues Duchesneau et de Bourgogne en fait partie.

À la rencontre des citoyens

La Ville met en place une équipe pour élaborer un plan local de déplacement pour chaque zone et prévoit d'aller à la rencontre de la population pour discuter et bonifier ces plans à compter de l’automne , écrit la Municipalité dans un courriel à Radio-Canada.

Elle mentionne que ce plan va intégrer les efforts déployés pour améliorer la sécurité routière aux abords de l’École Saint-Mathieu. L’analyse tiendra également compte des impacts du projet de rénovation du centre commercial Place Quatre-Bourgeois.

Pour rejoindre le chemin des Quatre-Bourgeois en direction ouest, via l’avenue Duchesneau, les automobilistes devraient emprunter une rue privée qui sert d’entrée (photo) à un centre commercial. Photo : Radio-Canada

La Ville précise que les automobilistes en provenance de l’autoroute Duplessis qui empruntent le chemin des Quatre-Bourgeois pour accéder aux quartiers environnants pourront utiliser d’autres itinéraires. L’interdiction du virage à gauche sur l'avenue de Bourgogne pourrait d’ailleurs en inciter certains à changer d’itinéraires.

La Ville affirme être consciente des préoccupations générées par l’arrivée du tramway dans le secteur. Elle ajoute y être sensible .

Des rencontres se tiendront afin de bien expliquer les changements prévus et de discuter de mesures à mettre en place. Ces changements s’inscrivent dans la vision de mobilité du secteur pour laquelle la sécurité est au centre des priorités , assure-t-elle.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux