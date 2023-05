Pendant que les enseignants manifestent, des finissants s’inquiètent pour leur bal

Au Nouveau-Brunswick, certains finissants craignent qu’un conflit de travail entre les enseignants et la province provoque l’annulation de leur bal. Bien que les enseignants ne parlent pas de grève pour le moment , les activités scolaires pourraient bel et bien être annulées si la situation venait à évoluer.

Ce possible frein sur les festivités cause bien des émois à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany, à Edmundston.

L’une des finissantes, Cassandra Devost, a été stupéfaite lorsqu’elle a été informée lundi qu’il existait une possibilité que son bal de finissant soit annulé. S’il n’y en a pas là, i'll cry my eyes out [je vais pleurer toutes les larmes de mon corps] , affirme-t-elle.

Son portefeuille aussi risque de pleurer, puisque sa robe de bal lui a coûté plus de 700 $.

Et je ne suis pas la seule, il y a plein de monde qui ont [dépensé beaucoup d’argent] et qui attendent le bal des finissants avec impatience , lance Cassandra Devost. Depuis quand même la neuvième année, on pense à cela.

Brendon Albert (à gauche) et Cassandra Devost (à droite) font partie des finissants de l’école de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany, à Edmundston, qui s’inquiètent de ne pas voir leur bal avoir lieu. Photo : Radio-Canada

La situation rappelle un mauvais souvenir : au Nouveau-Brunswick, les bals de finissant n’ont pas eu lieu en 2020 et en 2021, en raison de la COVID-19.

Alexandre Michaud se désole que ce scénario puisse se répéter. Je me sentirais mal d’une manière, parce que, veux veux pas, on a juste un bal dans notre vie. C’est notre bal des finissants, j’aimerais beaucoup avoir un bal , dit-il.

Je trouve cela… excuse mon français, mais c’est un petit peu innocent , poursuit Brendon Albert.

Si nécessaire, Cassandra et Brendon comptent tout de même se rassembler entre amis pour célébrer la fin de leur parcours au secondaire.

Plus combatif, Alexandre n’y va pas de main morte quant à l’éventualité d’une annulation de son bal de finissant : je vais faire une manifestation , dit-il.

Alexandre Michaud affirme qu’il a l'intention de manifester si on lui enlève son bal des finissants. Photo : Radio-Canada

Précautionneux, certains parents de finissants souhaitent organiser un événement pour leurs enfants au cas où une grève serait enclenchée. Ils avaient prévu de se réunir lundi soir pour en discuter.

Aucune grève… pour l’instant

Lundi marque le début de la cinquième semaine de rassemblements des enseignants dans la province. Ils sont descendus dans la rue par milliers pour réclamer de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Ils espèrent les obtenir au moment de la signature de la nouvelle convention collective. La dernière est arrivée à échéance en février 2021.

La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB) affirme que ces manifestations n’ont pas eu de répercussions sur les activités parascolaires.

Nathalie Brideau, coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, le 8 mars 2023 Photo : Radio-Canada

Nos rallyes se font après les heures de classe , souligne la coprésidente de la FENB , Nathalie Brideau.

Devant les inquiétudes des finissants, elle répond que pour l’instant, la grève n’est pas à l'ordre du jour. On n’a même pas encore eu un vote de grève , explique-t-elle. On n’est pas rendus là.

« Il n’y a rien qui indique en ce moment que toutes les activités [parascolaires] ne se termineront pas normalement […] mais, dans une semaine ou deux semaines, on ne sait pas. » — Une citation de Nathalie Brideau, coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick

Par ailleurs, la reprise des travaux à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick se fera mardi. Elle est attendue avec impatience par la FENB , qui souhaite qu’une entente soit signée d’ici la fin de l’année scolaire.

On fonde beaucoup d’espoir avec la commission de conciliation qui devrait débuter sous peu , partage Nathalie Brideau. Si le gouvernement nous écoute vraiment et nous entend, il devrait faire un pas vers nous et nous on ferra notre part et on aura une entente d’ici la fin.

Avec les informations de Mathilde Pineault