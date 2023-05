Des habitants de la vallée du Fraser mécontents de 45 jours de grève d’autobus

Depuis que la grève a éclaté le 20 mars, Jhanavi Sharma, une étudiante étrangère à l’Université de la vallée du Fraser, dit avoir dépensé près de 750 $ en transport, et avoir été contrainte à prendre des taxis ou Uber pour se rendre à l’université et au travail, depuis sa résidence à Abbotsford.

Ses dépenses d’autobus sont prises en compte dans ses frais d’inscription à l’université, mais elle ne peut plus en bénéficier. Elle se retrouve parfois mal à l'aise à l'idée de demander à ses collègues de la ramener chez elle depuis son lieu de travail, situé au centre commercial High Street à Abbotsford.

« À la fin du mois, on n’a plus rien, parce que tout est très cher. » — Une citation de Jhanavi Sharma, étudiante étrangère, Université de la vallée du Fraser

En prenant en compte l’inflation, l’université, ça revient vraiment cher. On doit faire ce qu’on doit faire, n’est-ce pas? ajoute-t-elle.

La plupart de mes amis vivent au milieu de la ville, qui est loin de l’[Université de la vallée du Fraser] et du [centre commercial] High Street, et tous y travaillent. [...] Ils doivent prendre un Uber aller-retour , affirme Jhanavi Sharma.

Des chauffeurs prêts à s'asseoir à la table des discussions

Jhanavi Sharma demande au gouvernement provincial d’agir pour mettre fin au conflit de travail, qui dure depuis 45 jours. Abbotsford est touchée par la grève des chauffeurs d’autobus, ainsi que Chilliwack, Mission, Agassiz, Harrison et Hope.

Actuellement, seuls les services essentiels des véhicules HandyDart, pour les personnes à mobilité réduite, opèrent dans la région.

Des travailleurs des transports en commun de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, se sont rassemblés devant l'hôtel de ville d'Abbotsford à la fin du mois du février, pour demander notamment de meilleurs salaires. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Sur leurs lignes de piquetage, les chauffeurs d’autobus assurent être prêts à revenir travailler, mais affirment que leur employeur First Transit n’a pas lancé de négociation avec la section locale 561 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

First Transit est un sous-traitant privé de la société de transport BC Transit, qui opère en dehors du Grand Vancouver.

Nous sommes prêts à nous asseoir à la table des discussions, mais il faut qu’ils soient prêts à s'asseoir et à nous parler aussi, et en ce moment, ce n’est pas le cas , affirme l’une des chauffeuses d’autobus d'Abbotsford, Elizabeth Roux.

Parmi les demandes du syndicat figurent une augmentation salariale de 32 %, qui serait équivalente à ce que d’autres chauffeurs d’autobus gagnent dans d’autres régions du Grand Vancouver, une planification des horaires plus humaine et un régime de retraite subventionné par l’employeur.

Dans une déclaration, First Transit affirme que les lignes de communication sont demeurées ouvertes pendant tout le conflit de travail. « First Transit dispose d'un [Régime enregistré d'épargne-retraite] et la compagnie a proposé de convertir ce REER et de négocier une entrée au régime de retraite CAAT », peut-on y lire.

La compagnie a présenté une offre à la section locale 561 du SCFP qui inclurait également une hausse de salaire significative, comparable à la tendance à travers la province. Cela inclut une hausse salariale jusqu'à 16 % sur cinq ans , peut-on lire dans le communiqué.

La section locale 561 du SCFP compte 213 membres, dont des chauffeurs, des travailleurs des services publics et des mécaniciens.

Avec des informations de Yasmine Ghania