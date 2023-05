180 lits fermés chez Vitalité, le recrutement d’employés plus important que jamais

Ce nombre total de lits fermés varie chaque jour, précise la Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité.

On est probablement rendu à un niveau assez élevé de fermeture de lits par rapport à tout ce qu’on a connu dans le passé et il faut s’attendre à ce que ça soit de plus en plus difficile avec le manque de ressources humaines.

La Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

France Desrosiers explique que la fermeture de lits est causée principalement par le manque de personnel, mais aussi par des rénovations dans les hôpitaux de Bathurst, Edmundston et Moncton.

Parfois, on va fermer une unité complète pour redistribuer les patients parmi les autres unités qu’on va faire déborder parce qu’on manque de personnel.

Le besoin urgent de recruter des travailleurs

Actuellement, le Réseau de santé Vitalité a recours à des infirmières d’agences privées pour pallier le manque de main-d'œuvre dans les endroits les plus critiques . L’une des priorités est donc le recrutement de nouveaux employés.

On sait que la principale raison pour laquelle on perd nos infirmières, c’est la charge de travail. Donc, c’est une roue qui tourne. C’est pourquoi on tente d’entrer des gens de l’étranger, comme de recruter [nos professionnels de la santé] le plus tôt possible au courant de leur formation , explique la Dre Desrosiers.

Lundi, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé une aide financière de 970 000 $ pour élargir le programme de soins infirmiers praticiens de l’Université de Moncton, permettant à l’établissement postsecondaire d'augmenter le nombre de diplômés de 3 à 12 par année.

Sur 175 postes d'infirmières praticiennes, 25 sont actuellement vacants au Nouveau-Brunswick. Photo : Getty Images / FatCamera

La province compte actuellement 25 postes d’infirmières praticiennes vacants. La Dre Desrosiers précise qu’il faut offrir des emplois aux étudiants pendant leur formation, le plus tôt possible.

Ça commence avant qu’ils reçoivent leur diplôme, entre autres en offrant des milieux de stage dans les endroits où on a besoin d'infirmières praticiennes , dit-elle.

Le réseau compte aussi miser sur un modèle d’équipe multidisciplinaire pour attirer et retenir les nouveaux diplômés, un environnement de travail où plusieurs professionnels de la santé travaillent en collaboration, en partageant leurs connaissances.

Trop de patients en attente d’une place en foyers de soins

La semaine dernière, Radio-Canada apprenait que plus de la moitié des lits à l’Hôpital régional Chaleur étaient occupés par des patients en attente d’une place dans un foyer de soins, d’aide à domicile ou de ressources en communauté.

Cet engorgement est le résultat d’une pénurie de travailleurs dans les foyers de soins. Ces établissements ont souvent des places disponibles pour ces patients, mais n’ont pas assez de personnel pour ouvrir ces lits. Le ministre de la Santé dit vouloir s’attaquer à ce cercle vicieux.

C'est un dossier urgent pour nous et nous travaillons très fort pour trouver le bon endroit pour les personnes âgées. Cela inclut le recrutement d'employés pour que nous puissions ouvrir des lits dans les foyers de soins et aussi pour s'assurer que les personnes âgées reçoivent les bons soins au bon endroit , dit Bruce Fitch.

Bruce Fitch, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick (Photo d'archives) Photo : CBC

Actuellement, 15 des 72 foyers de soins de la province rapportent avoir des postes vacants de manière chronique, ce qui les empêche d’ouvrir des lits, pourtant disponibles.

Vendredi, la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, affirmait dans une déclaration que des mesures imminentes étaient prévues pour désengorger le système et qu’une trentaine de places en foyers de soins seraient disponibles d’ici la fin juin dans la région Chaleur.

Toutefois, les employés des foyers de soins demandent de meilleurs salaires. Bon nombre d’entre eux décident d’aller travailler dans les hôpitaux en raison de meilleures conditions de travail.

Le ministre Bruce Fitch dit être conscient de la situation.

C'est un dossier auquel on travaille également, avec le Développement social, pour augmenter les salaires et les rendre compétitifs, mais nous devons aussi le faire en respectant la convention collective , explique-t-il.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach