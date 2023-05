Une délégation de l’Abitibi-Témiscamingue en mission à l’Assemblée nationale

Cette mission a été organisée à la suite d’une invitation lancée par le ministre régional Mathieu Lacombe, lors de sa visite en novembre dernier.

La délégation regroupera les maires des plus grandes villes de la région, les préfets, les chambres de commerce, les députés, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et différents organismes de développement économique.

Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, participera à un dîner avec la délégation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En plus d’un dîner avec le ministre Lacombe, des rencontres sont prévues avec les ministères de l’Habitation, des Affaires municipales, du Travail, de la Justice, de l’Environnement et des Relations avec les Premières Nations.

C’est quelque chose qu’on avait demandé, soutient Sébastien D’Astous, président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. En étant loin de Québec, c’est avantageux de pouvoir y aller en délégation, avec quelque chose de bien préparé, des rencontres et des sujets déterminés. C’est une économie de temps et c’est aussi extrêmement important pour montrer qu’on existe.

Même si les cinq principaux pôles de la région seront représentés, l’objectif principal est de traiter d’enjeux régionaux, selon Sébastien D’Astous.