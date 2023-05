Fin de l’exploitation minière dans la fosse Canadian Malartic

Les activités d’extraction se poursuivront toutefois dans la fosse Barnat, à l’est de la fosse Canadian Malartic, jusqu’en 2029.

Le directeur général de la mine Canadian Malartic, Christian Roy, souligne que la fin de l’exploitation de cette première fosse revêt un fort caractère symbolique.

« Pour nous, c’était un moment de fierté. C’était un moment aussi pour partager avec nos employés un très grand accomplissement. C’est vraiment une belle réussite d’équipe d’avoir réussi à exploiter la fosse de belle façon jusqu’à la fin. » — Une citation de Christian Roy, directeur général de la mine Canadian Malartic

Les activités d'extraction dans la fosse Canadian Malartic ont permis de produire en 13 ans plus de 6 millions d’onces d’or.

De la fosse Canadian Malartic, on a extrait un petit peu plus que 600 millions de tonnes. De ces 600 millions de tonnes, 217 millions de tonnes étaient du minerai. On a extrait in situ 6,8 millions d’onces à l’intérieur du gisement et de ces 6,8 millions d’onces, on a produit 6,1 millions d’onces [d'or] récupérées à l’usine , indique M. Roy.

La fosse à ciel ouvert de la mine Canadian Malartic a atteint 1,8 kilomètre de longueur, 1 kilomètre de largeur et 360 mètres de profondeur. (Photo d'archives) Photo : Canadian Malartic/Mathieu Dupuis

Futur parc à résidus miniers

Christian Roy soutient que les travaux qui permettront de procéder au remblayage de la fosse Canadian Malartic sont déjà amorcés.

Dès les prochaines semaines, on va commencer à remblayer du stérile à l’intérieur de la fosse, et on va construire les infrastructures pour recevoir des résidus l’an prochain, dans le premier quart de 2024. À la fin, la fosse Canadian Malartic va être pratiquement totalement remblayée par la continuité de nos opérations dans la fosse Barnat, et aussi par les opérations de la mine Odyssey , affirme-t-il.

Le directeur général de la mine Canadian Malartic soutient que l’entreprise a reçu toutes les autorisations environnementales de la part du gouvernement provincial afin d’aller de l’avant.

« Quand on parle de résidus, c’est vraiment le minerai qu’on prend dans la fosse, qu’on amène à l’usine, qu’on traite. C’est vraiment de la roche qui a été broyée finement. On a récupéré l’or qui avait à l’intérieur de ce minerai-là et le résidu c’est vraiment ce qui reste à la fin du procédé et qu’on retourne vers le parc à résidu, qui va à être à l’intérieur de la fosse Canadian Malartic. » — Une citation de Christian Roy, directeur général de la mine Canadian Malartic

Aucune perte d’emploi

Tous les employés de Canadian Malartic conserveront leur emploi malgré la fermeture de cette première fosse.

L'entreprise indique préparer un programme de transferts d'employés vers la mine Odyssey lorsque l'exploitation de la fosse Barnat prendra fin en 2029.