Stationnement : l’administration Plante doit faire marche arrière, selon l’opposition

En conférence de presse lundi, le chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Montréal, Aref Salem, a annoncé que son parti demandera, lors du conseil municipal du 15 mai, que le Règlement sur les tarifs soit modifié pour permettre le rétablissement de la tarification des horaires de stationnement de l’an dernier.

Le conseil municipal avait adopté en décembre 2022 une prolongation jusqu'à 23 h de l'horaire de stationnement tarifé à compter du 1er avril, mais la population et les commerçants n'avaient pas été informés de cette nouvelle mesure.

Reconnaissant qu’il y avait eu cafouillage lors de la mise en œuvre de cette mesure, la mairesse Valérie Plante avait annoncé un moratoire de deux semaines sur le changement des horaires payants.

La mairesse s'était aussi engagée à consulter les commerçants sans toutefois écarter la possibilité de prolonger les heures de tarification au centre-ville.

Redoutant un impact négatif de la mesure sur l'activité commerciale, le directeur général de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira, avait plutôt réclamé un moratoire beaucoup plus long, soit que le stationnement demeure gratuit au centre-ville après 21 h pendant encore un an.

Une résolution au point mort?

L’administration a beau dire qu’il s’agit d’un simple cafouillage, la réalité est qu’elle a essayé d’en passer une vite aux Montréalais. Son idée est déjà faite. Il lui reste juste à trouver comment l’imposer aux commerçants et aux arrondissements , a accusé Aref Salem.

Selon le chef d’Ensemble Montréal, cette décision de l’administration Plante survient alors qu’un amendement a été adopté à la fin du mois d’août afin que les arrondissements soient consultés avant toute modification tarifaire des bornes de stationnement .

En ne respectant pas cette résolution du conseil municipal, Projet Montréal va à l’encontre de la démocratie municipale , a déploré l’opposition.

La seule solution honorable pour l’administration Plante, selon M. Salem et son parti, serait de modifier le Règlement sur les tarifs afin de rétablir l’ancien horaire de tarification du stationnement.

Par ailleurs, Sophie Mauzerolle, membre du comité exécutif, a indiqué par courriel que l’administration Plante a pris au sérieux les préoccupations des partenaires .

Elle a aussi affirmé qu’il y a eu des rencontres à ce sujet au cours des dernières semaines .