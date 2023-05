Des maires nord-côtiers favorables à un rôle accru au sein du réseau de la santé

Alors que leur connaissance pointue des localités pourrait être mise à profit, selon plusieurs, d’autres s’inquiètent de la surcharge de travail qu’une telle participation pourrait représenter.

La mairesse de Forestville et préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, se dit favorable à l'initiative du ministre de la Santé.

Tout à fait en accord, renchérit-elle. Ça ressemble d'ailleurs à ce que l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord avait demandé, c’est-à-dire d’avoir une table régionale d’échange avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Micheline Anctil, mairesse de Forestville (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, se montre pour sa part plus craintif. Moi, quand je me suis présenté en politique municipale, ce n’est pas pour gérer l’établissement de santé de Port-Cartier , affirme-t-il.

Plutôt que de voir encore plus de responsabilités retomber sur les municipalités québécoises, M. Thibault aimerait plutôt que le gouvernement décentralise le réseau. Moi, ce que je veux voir, c’est un capitaine dans le bateau, ici, à Port-Cartier , dit-il.

Alors que le ministre Dubé espère rendre le système de la santé plus responsable, M. Thibault craint pour sa part qu’il s’agisse d’un stratagème pour déresponsabiliser le gouvernement provincial.

« Si ça ne fonctionne pas, ils vont mettre la faute sur le maire? Moi, j’ai ma responsabilité comme maire d’une ville. Que le ministère prenne ses responsabilités sur le système de santé. » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

M. Thibault reconnaît toutefois le rôle que doivent jouer les élus municipaux en tant qu’acteurs de proximité. Si on était pour s’impliquer davantage dans ce domaine-là, on devrait faire partie d’un comité consultatif , propose-t-il.

De son côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord indique être disposé à collaborer avec les élus. Son porte-parole, Pascal Paradis, précise que la direction générale rencontre déjà les élus municipaux au moins deux fois par année.

Micheline Anctil croit que les maires et mairesses de la Côte-Nord peuvent contribuer encore plus. Je crois que plus il y aura de gens autour de la table qui connaissent bien le milieu, sa population et ses besoins, plus il y aura de richesse dans le partage entre le milieu de la santé et le monde municipal.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin