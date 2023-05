Tristesse et colère à Miscou après le décès de deux pêcheurs de homard samedi

Cette apparence de normalité cachait une lourdeur. Des pêcheurs ont le cœur brisé; d'autres ressentent davantage de la colère.

Samedi, ils ont perdu deux collègues en mer : Eugène Beaudin, 58 ans, et son petit-neveu, Normand Beaudin, 33 ans.

Ah! C'est dur pas mal, c'est pas mal dur , répète James Stewart.

Léon Lanteigne, qui a été pêcheur, se questionne sur les circonstances de l'accident.

C'est la même chose pour le pêcheur Ronald Ward. Il est persuadé que les choses n'auraient pas dû se passer ainsi.

J’en ai contre le MPO et l’ UPM . Le 30 avril, il faisait bien calme pour ouvrir la saison de la pêche , croit-il. Il n'y avait pas de raison qu'on ne pouvait pas étendre les trappes. Ils ont retardé ça, et malheureusement, vous avez vu les événements que ça a causé.

La colère et la douleur des pêcheurs sont partagées par toute la communauté. La chanteuse de Miscou et fille de pêcheur Sandra Le Couteur en fait part.

C’est pareil comme un feu , illustre-t-elle. Tout le monde est sous le choc. Tout le monde est triste. L’atmosphère est lourde. On rencontre les gens à la Coop. Les gens ne sourient pas comme d’habitude.

La chanteuse avance qu'on ne peut pas se fier à la mer, même si elle nous nourrit. On l’aime, mais elle n’est pas fiable , laisse-t-elle tomber. C’est elle qui décide.

Elle rappelle ainsi que la mer impose non seulement le respect mais également de la crainte. On vit de ça, ici, dans la Péninsule acadienne , insiste-t-elle. C’est la pêche qui nous fait vivre.

Le drame a bien sûr eu des échos sur plusieurs quais, même loin de Miscou.

C'est le cas, notamment, au quai de Pointe-Verte, où œuvre le pêcheur Patrice Guitard. C'est malheureux, mais ce sont des choses qui peuvent arriver , dit-il, l'air grave. C'est un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Quand on met nos trappes à l'eau, on charge les bateaux.

« On met beaucoup de trappes à bord. C'est quand on tend les trappes et quand on les lève que c'est le plus dangereux. »