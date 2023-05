Course à la chefferie du PLQ : les règles devront attendre

Les militants du Parti libéral du Québec (PLQ) pressés d’élire leur prochain chef devront prendre leur mal en patience. Contrairement à ce que certains espéraient, les règles de la future course à la direction ne seront pas dévoilées lors du conseil général du parti, le 27 mai, a appris Radio-Canada.

Selon nos informations, le comité chargé d’élaborer les règles de la future course souhaite avoir terminé son travail d’ici l’automne. Les règles devront ensuite être entérinées par le comité exécutif du PLQ , avant d’être présentées aux membres.

Dans ce contexte, il est possible que les règles soient dévoilées à la fin de l’année 2023, lors d’un autre conseil général du PLQ , mais rien ne semble confirmé. Il n’est donc pas écarté que les paramètres de la course soient officialisés aussi tard qu’en 2024.

Joint au téléphone, le président du Comité électoral de la course à la chefferie, Nicolas Plourde, confirme que le travail pour déterminer les règles ne fait que commencer. Le Comité est en action depuis seulement deux semaines, indique-t-il.

Composé de huit personnes, ce Comité doit déterminer entre autres le nombre de signatures requises pour qu’un candidat puisse briguer la chefferie, tout comme le montant du dépôt qui sera exigé et le maximum autorisé de dépenses électorales.

Marc Tanguay est le chef par intérim du PLQ depuis le 10 novembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Lors de la course à la direction qui s’est soldée par le couronnement de Dominique Anglade, en mai 2020, le plafond de dépenses électorales avait été fixé à 500 000 $.

Pour entrer dans la course, les candidats devaient d’abord obtenir la signature de 750 membres – dont 250 membres de la jeunesse – issus de 70 circonscriptions et de 12 régions. Ils devaient également faire un dépôt de 50 000 $.

Un sujet inévitable

Même en l’absence de règles et d’une date pour le déclenchement de la course à la direction, il y a fort à parier que le sujet sera sur de nombreuses lèvres lors du conseil général du PLQ prévu le 27 mai à Victoriaville.

Depuis sa défaite historique aux élections du 3 octobre 2022, le PLQ ne parvient pas à se relever; les sondages d’intentions de vote le positionnant toujours autour de 14 %, derrière la Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS).

Constatant que son parti stagne , la nouvelle présidente des jeunes libéraux, Laurence Lefebvre, confiait récemment en entrevue au journal Le Devoir son espoir d’une course à la chefferie déclenchée le plus rapidement possible.

Historiquement, toutefois, les chefs du PLQ n’ont pas toujours été élus très longtemps avant le début d’une campagne électorale provinciale.

Philippe Couillard, par exemple, avait été élu chef du parti le 17 mars 2013, à peine un an avant le déclenchement des élections qui l’ont porté au pouvoir le 23 avril 2014.

Le délai avait été encore plus court pour Jean Charest, devenu chef le 30 avril 1998, c’est-à-dire sept mois avant les élections provinciales qui ont eu lieu la même année.