Le projet de coopérative résidentielle francophone de Thunder Bay renaît

Les gens souhaitent des unités faciles d’accès afin d‘ être mobiles, indépendants et autonomes plus longtemps et des espaces personnels qui leur sont propres tout en ayant le bénéfice d’espaces communs .

D’autres besoins ont été mis de l’avant, ajoute Mme Haapanen, notamment de pouvoir avoir des activités sociales et la possibilité [...] d'avoir des soins sur place, donc, c'est-à-dire les fournisseurs des services de soins à domicile ou peut-être [...] des thérapeutes, etc.

« On se dit qu’on va créer des pièces déjà aménagées qu'une professionnelle peut louer ou réserver [...] et donc ça évite que la personne [doive] se déplacer. » — Une citation de Paula Haapanen, agente de développement économique communautaire pour le Centre francophone de Thunder Bay

Claudette Gleeson, présidente du Centre francophone de Thunder Bay et de la Résidence Coopérative De La Baie Du Tonnerre Inc. fait état d’une coopérative qui serait dotée d’entre 30 et 50 unités.

Elle avoue en ignorer la faisabilité pour le moment, mais demeure confiante étant donné l'ouverture du projet d'habitation aux nouveaux arrivants et aux patients devant se déplacer à Thunder Bay pour recevoir des soins médicaux.

On sait qu’est-ce que la communauté veut [...]. Je ne sais pas si c’est faisable , concède Mme Gleeson avant de se questionner : qu’est-ce qu’on doit faire pour aller chercher des fonds pour réaliser ce projet?

Le projet [ne] sera pas [pour] demain , s’exclame-t-elle, mais elle espère le voir se développer au cours des cinq prochaines années et, surtout, elle ose rêver .

Une renaissance

Ce projet date d’il y a déjà 10 ans ou même un petit peu plus , explique Paula Haapanen.

La première mouture de la résidence visait à créer des logements à prix modique face au constat que la population francophone, surtout dans le Nord-Ouest, demeure plus âgée que la moyenne provinciale, précise-t-elle.

Paula Haapanen croit que la communauté francophone sera très impliquée dans l'élaboration du projet, comme elle l'a été pour le Centre francophone de Thunder Bay. (Photo d'archives) Photo : CBC/Heather Kitching

C'était vraiment un intérêt qui était vraiment déclaré par la population [les aînés] , ajoute Claudette Gleeson. Une population qu’on ne voyait pas, mais qui était à faible revenu , explique-t-elle.

Toutefois, le consultant embauché à l’époque pour étudier la faisabilité d’un tel projet avait conclu que le projet ne serait pas viable à ce point-là , avance Mme Haapanen.

Elle ajoute que cela n’a pas empêché la création de la coopérative, la Résidence Coopérative De La Baie Du Tonnerre Inc, même sans bâtiment pour le moment.

« Évidemment,sur une période de 10 ans, les choses changent, mais ce qui n’a pas changé, c’est l’intérêt, le besoin des aînés à faible revenu. » — Une citation de Claudette Gleeson, présidente du Centre francophone et de la Résidence Coopérative De La Baie Du Tonnerre Inc.

Des changements politiques, économiques et démographiques ont récemment remis le projet sur la table et l’ont fait renaître , explique Mme Haapanen.

Des changements qui ont également permis la transformation du projet initial.

La forme actuelle ne se limite plus qu’aux aînés francophones, souligne Géraldine Lefebvre, gestionnaire au sein du groupe stratégie du pôle impact du Conseil de la coopération de l’Ontario.

La cohabitation entre les ainées et les nouveaux arrivants permettrait ainsi de briser l’isolement, de favoriser la création de liens, de faciliter l’intégration de nouveaux arrivants tout en épaulant financièrement les trois groupes.

Fruit d'une importante consultation

Outre les données quantitatives, Mme Lefebvre précise que l’étude de marché a pu compter sur une solide contribution de la population francophone, dont une forte participation à un sondage.

Par ailleurs, elle note l'organisation d'une table ronde en lien avec l’immigration à laquelle ont participé l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario, le Réseau de soutien à l’immigration francophone et le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales.

Il y a aussi eu la tenue d'entrevues avec l‘organisation Tamarack House, qui accueille les patients de la région nécessitant des soins oncologiques à Thunder Bay, l’Accueil francophone et le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario, ainsi que des consultations communautaires.

« On est quand même très satisfait de la, de la réponse de la population qui a l'air emballée par ce projet. » — Une citation de Géraldine Lefebvre, gestionnaire au sein du groupe stratégie du pôle impact du Conseil de la coopération de l’Ontario.

Mme Haapanen abonde dans le même sens et ajoute que ça va carrément encore une fois être un projet de la communauté, comme on a bien l’habitude de faire ici à Thunder Bay .

Place maintenant à l’étude de faisabilité qui devrait être terminée dans quelques mois. On attend avec impatience les résultats d'études de faisabilité pour voir s’il [le projet] sera réalisable , conclut Mme Lefebvre.