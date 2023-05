La France et La Zarra à l’Eurovision? Évidemment

Le 67e Concours de la chanson Eurovision débute mardi à Liverpool au Royaume-Uni. Normalement, la compétition devait se tenir en Ukraine, pays l’ayant remporté l’an dernier grâce au groupe Kalush Orchestra, mais la guerre contre la Russie a forcé l’organisation à revoir ses plans.

Ce n’est toutefois que samedi que l’on pourra voir et entendre La Zarra chanter, puisqu’en tant que membre des Big Five , la France passe directement en finale, tout comme l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Ce statut particulier a été créé en 1999 pour les plus gros contributeurs financiers de l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui organise le concours. Le gagnant de l’année précédente bénéficie aussi de ce passe-droit, en l'occurrence l’Ukraine.

La chanteuse de 35 ans, de son vrai nom Fatima-Zahra Hafdi, présentera le titre Évidemment, produit au Québec par son grand complice Benny Adam. Je fais la chanson une fois et ça passe ou ça casse , résume-t-elle.

Dans les traces de Céline

Si l’Eurovision est peu connu au Québec, le concours était bien présent dans la famille de La Zarra, d’origine marocaine. Elle se rappelle d’ailleurs que sa mère lui chantait souvent la chanson L’oiseau et l’enfant, de Marie Myriam, dernière personne à l’avoir emporté pour la France en 1977.

En plus, il y a plein de petits signes, par exemple la dernière fois que la France a gagné, c’était aussi en Angleterre , explique la chanteuse en accueillant les signes de la vie. Est-ce que je suis destinée à gagner?

Fait plutôt rare, La Zarra n’a pas été choisie au terme d’un concours organisé par la France, c’est plutôt la France qui a fait des démarches auprès de la chanteuse, révélée en Europe en 2021 avec son titre Tu t'en iras. De quoi ajouter une pression supplémentaire sur ses épaules.

Je ne peux pas vraiment me tromper, j’ai beaucoup de pression. On attend beaucoup de la France et de ma performance, surtout qu’ils ont annulé les sélections nationales pour me choisir, explique la chanteuse. Je ne peux pas faire autre chose que gagner, mais la compétition est féroce.

En mettre plein la vue

Pour gagner, La Zarra devra livrer une prestation impeccable, non seulement au niveau de la voix, mais également de la mise en scène et de l’énergie en général, l’Eurovision étant reconnu pour son amour de l’excès et des performances flamboyantes.

Petite particularité cette année : le vote du public, qui contribue à déterminer le gagnant ou la gagnante avec le score du jury, ne sera pas limité aux pays participants. Le monde entier, dont le Canada, pourra donc voter pour encourager leur candidat ou candidate.

Si les chances de la France avec la Québécoise sont bonnes, le pays n’est pas au sommet des prédictions dans la presse européenne, ni dans le calepin des preneurs de paris. La grande favorite est certainement Loreen avec la chanson Tatoo pour la Suède, elle qui a déjà remporté le concours en 2012 avec Euphoria.

Vient ensuite le rappeur Käärijä pour la Finlande, avec la France en 3e position ou plus bas selon différentes prévisions. Au total, 37 pays concourront pour l’honneur suprême. Les demi-finales se dérouleront le 9 et le 11 mai et pourront être suivies en direct sur YouTube, sur le compte officiel Eurovision Song Contest.

La finale sera diffusée le samedi 13 mai à 21 h (heure de France) sur France 2.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.