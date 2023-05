Un Valdorien veut faire sa place sur le marché du popcorn

L’idée de Monsieur S’éclate est venue un peu par hasard à Alexandre Faucher et à sa conjointe, qui souhaitaient au départ ouvrir un camion-restaurant avec des amis pour offrir diverses gâteries dans les festivals de la région, y compris du maïs soufflé.

On a acheté de l’équipement juste avant que la pandémie frappe, raconte l’homme d’affaires. Ça a réduit les activités de ma deuxième compagnie de 60 % et je me demandais un peu quoi faire, si on allait passer au travers. On s’est mis à faire des tests avec la machine à popcorn. Ma conjointe, qui est infirmière, les distribuait à des collègues, qui l’ont encouragée à en vendre. Petit à petit, on a mis au point des recettes, on a fabriqué les sacs et on a trouvé l’idée du logo. C’était zéro prévu, mais le projet a grandi de fil en aiguille.

Monsieur S’éclate mise sur la qualité de son maïs soufflé et sur une variété de saveurs. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Grâce à son réseau de contacts dans les restaurants, les épiceries et les dépanneurs, Alexandre Faucher a pu commencer sa conquête du marché régional. Des demandes sont aussi venues pour des bars à popcorn, pour du vrac et pour des activités d'entreprises.

C’est là que j’ai vu qu’il y avait peut-être un marché à aller chercher avec un produit différent qui se démarque. J’ai eu des contrats avec des minières et c’est là que j’ai vu que ça pouvait être viable. Après un an d’activité avec des petites machines à popcorn, on s’est dit : "On se lance." On est ensuite allés chercher du financement pour acquérir des équipements industriels , explique-t-il.

Pour se démarquer, Monsieur S’éclate mise non seulement sur la qualité de la matière première mais aussi sur le choix de saveurs de popcorn.

Une employée de Monsieur S'éclate verse des assaisonnements sur une fournée de maïs soufflé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

On a fait beaucoup d’erreurs et on en a jeté du popcorn, lance le propriétaire. Encore aujourd’hui, c’est de l’essai-erreur, mais avec l’expérience, on comprend mieux comment s’enligner. On se fait beaucoup demander du popcorn au beurre, mais on veut que ça se démarque avec des saveurs hors de l’ordinaire. On a notre cœur de saveurs régulières, mais on aime aussi lâcher notre fou. Selon les demandes, les événements ou les saisons, on crée de nouvelles saveurs pour un temps limité, comme Buffalo fromage bleu pour le Super Bowl ou un mélange de cajun et d’aneth pour le Festival [de musique trad de Val-d'Or].

Pour développer son entreprise et améliorer le rendement, Alexandre Faucher a récemment investi dans un nouveau caraméliseur et dans une machine qui fait éclater le maïs quatre fois plus vite. L’emballage sera semi-automatisé dans les prochaines semaines.

Des machines utilisées par l'entreprise Monsieur S'éclate. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

C’est important d’être dans les détaillants pour faire connaître le produit, mais j’aime beaucoup le "corporatif", souligne-t-il. J’aime le contact direct avec le client et avoir des commandes spéciales. On est en discussion avec un distributeur à Montréal pour sortir dans ce coin-là, mais je veux d’abord me concentrer sur l’Abitibi, parce que c’est d’ici que je viens. Après ça, on s’exportera, mais il y a de bonnes affaires à réaliser ici. Les entreprises sont fières d’encourager local.

Alexandre Faucher ignore jusqu’où son projet va le mener, mais il dit prendre un grand plaisir à le développer.