Twitter reconnaît l’incident de sécurité qui a rendu publics des gazouillis privés

Des utilisateurs et utilisatrices de Twitter avaient signalé le fait que des gazouillis de personnes inconnues portant l’étiquette Cercle ( Circle ) du réseau social, donc réservés à un groupe restreint, s’affichaient dans leur fil algorithmique Pour vous .

Selon le témoignage de plusieurs internautes, il était possible d’y inscrire une mention J’aime, mais pas de commenter ni de retweeter ces publications.

Dans un courriel obtenu par le média britannique The Guardian, Twitter présente ses excuses et affirme que l’incident de sécurité qui s'est produit plus tôt cette année a été immédiatement résolu .

« Twitter s'engage à protéger la vie privée des personnes qui utilisent son service, et nous comprenons les risques qu'un incident comme celui-ci peut entraîner. » — Une citation de Extrait d’un courriel de Twitter

Des adeptes du réseau social comptent sur cette fonctionnalité pour publier des gazouillis abordant des sujets délicats, par exemple, s'adressant à des personnes de confiance, soigneusement sélectionnées, sans craindre que leurs commentaires ne s’étalent sur la place publique.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en octobre 2022, le réseau des gazouillis a connu plusieurs problèmes techniques. L’entreprise n’a plus de services de relations avec les médias non plus, chaque requête se soldant maintenant par un courriel d’émoji de caca.