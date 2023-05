Une enquête révèle une mauvaise gestion liée à un conflit d’intérêts à BC Housing

Une enquête judiciaire visant BC Housing, en Colombie-Britannique, révèle « une mauvaise gestion » liée à un conflit d'intérêts entre l'ancien président-directeur général (PDG) de la société d’État, Shayne Ramsay, et Janice Abbott, son épouse, PDG d'un organisme à but non lucratif qui lutte contre la violence faite aux femmes, Atira Women's Resource Society.