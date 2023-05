Le diocèse annonce des mesures réparatrices pour les victimes de Paul-André Harvey

L’évêque du diocèse, Mgr René Guay, confirme que son engagement à mettre en place un programme de mesures réparatrices est en voie d’être rempli.

Dans une lettre acheminée aux médias datée du 3 mai, un an jour pour jour après que la juge Sandra Bouchard eut donné son aval à l’entente, René Guay confirme qu’un Programme de mesures réparatrices est en cours d’implantation.

L’objectif du Programme est de réparer, en partie, les torts causés aux personnes survivantes en ouvrant la porte à leur participation, de détecter la présence d’abus sexuels au sein du diocèse et d’assurer la prévention de ceux-ci. Mon objectif le plus cher consiste à faire tout mon possible afin que plus jamais cela ne se reproduise au sein de notre diocèse , écrit l’évêque.

Soulignant toute la souffrance que l’abbé Paul-André Harvey, mort en prison, a fait subir à ses victimes pendant de nombreuses années, Mgr Guay salue le courage dont elles ont fait preuve.

Je sais que cela demande beaucoup de courage et un immense désir d’aller de l’avant dans une quête de vérité, de franchise et de réconciliation. De mon côté, ma lettre d’excuses et ma demande de pardon exprimées devant le Tribunal, le 27 avril 2022, demeurent toujours bien présentes dans mon cœur et s’actualisent dans ces efforts que notre Église diocésaine déploie pour réparer, prendre soin, prévenir et marcher ensemble, en tout respect, vers une possible réconciliation , peut-on lire dans la missive.

Il ajoute que des victimes de Paul-André Harvey ont l’intention de contribuer à la mise en place du programme, qui verra le jour dans la foulée de la création d’un comité.