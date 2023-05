Michelle Chawla nommée directrice du Conseil des arts du Canada

Michelle Chawla agira en tant que directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada (CAC), a annoncé le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Nommée pour un mandat de cinq ans, elle succède à Simon Brault et entrera en fonctions le 26 juin prochain.

En qualité de directrice générale, stratégie, affaires publiques et rayonnement des arts, elle est responsable de la direction exécutive et de l’orientation d’un large éventail de fonctions , indique un communiqué de Patrimoine canadien. Ses fonctions incluent la planification stratégique, la coordination internationale, la diplomatie culturelle et les communications, précise la même source.

D'origine punjabi et québécoise, membre de la communauté sikhe, la nouvelle directrice du CAC est parfaitement bilingue , précise le communiqué de Patrimoine canadien.

Employée du CAC depuis 1995, Mme Chawla a notamment occupé les postes de chef des Services aux arts, de secrétaire générale de la Commission canadienne pour l’UNESCO, de secrétaire du conseil d’administration et de directrice des initiatives stratégiques.