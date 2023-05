Le groupe de punk canadien Sum 41 se sépare 

Près de 27 ans après sa formation à Ajax, en Ontario, le groupe de pop punk Sum 41 a annoncé lundi qu’il se séparait. Avant de tirer sa révérence, le quintette lancera un huitième et dernier album, Heaven and Hell, et annoncera sous peu une dernière tournée mondiale pour marquer le coup.

Le fait d’être dans Sum 41 depuis 1996 nous a amené les meilleurs moments de nos vies. Nous sommes éternellement reconnaissants envers nos fans, tant les anciens que les nouveaux, qui nous ont soutenus de toutes les manières , a écrit le groupe sur les réseaux sociaux.

Sum 41 a lancé son premier album, Half Hour of Power, en 2000 alors que ses membres avaient à peine la vingtaine. Le groupe a surfé sur la vague pop punk de l’époque, assurant notamment des premières parties pour Blink-182 aux États-Unis. Il a réellement explosé l’année suivante avec son deuxième opus, All Killer No Filler, catapultant le groupe au sommet grâce au succès des titres Fat Lip et In Too Deep.

Cet album demeure le plus grand succès du groupe, avec plus de 3 millions d’exemplaires vendus. Sa popularité a commencé à décliner tranquillement après le troisième opus, Does This Look Infected? (2002), suivi de Chuck (2004), avant une résurgence de popularité au tournant des années 2010.

Dave Baksh, guitariste solo depuis les débuts, a quitté le groupe en 2006, avant de revenir en 2015. Il a joué sur les deux derniers albums du groupe, 13 Voices (2016) et Order in Decline (2019).

Avant de penser à sa tournée d’adieu, Sum 41 donnera les quelques concerts restants à son agenda. Son prochain et dernier album, dont la date de sortie est inconnue, sera un album double, selon ce qu’a annoncé Deryck Whibley à Rolling Stone en mars 2022.