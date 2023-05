Stéphane Julien remporte le prix du directeur général de l’année

Il met ainsi la main sur le trophée Maurice-Filion pour la première fois de sa carrière, après huit saisons dans la ligue avec le Phoenix.

Dans un communiqué, la LHJMQ explique son choix par les transactions importantes qu'il a effectuées et qui lui ont permis d'acquérir le gardien de but Olivier Adam, l'ailier droit Jacob Melanson, le joueur de centre Jakub Brabenec et le défenseur Marc-André Gaudet.

L'équipe a terminé sa saison avec 50 victoires et 105 points.

Une deuxième récompense

Stéphane Julien ajoute ainsi un autre trophée à sa récolte de la présente saison. Il a en effet remporté le titre d'entraîneur-chef de l'année dans la LHJMQ.

Seuls quatre entraîneurs ont réussi l'exploit d'être nommés dans les deux catégories pour une même saison. Stéphane Julien rejoint ainsi les Jim Hulton, des Islanders de Charlottetown, et Mario Pouliot et Gilles Bouchard, des Huskies de Rouyn-Noranda.

Louis Robitaille des Olympiques de Gatineau et Patrick Roy étaient les deux autres finalistes de cette année.

Deux joueurs du Phoenix, soit Tyson Hinds et Ethan Gauthier, ont également remporté des prix.