Un nouveau spectacle de la Troupe Chaud Bizz à Baie-Comeau

La Troupe Chaud Bizz présentera huit spectacles interactifs à l'Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau entre le 19 et le 29 juillet 2023. Les prestations de style cabaret mettront en scène deux chanteurs et des musiciens qui répondront aux demandes des spectateurs.

Ça fait plusieurs personnes, partenaires et spectateurs, qui nous posaient la question : quand est-ce qu’on allait revenir à une formule un peu plus festive , affirme le producteur du spectacle, Simon Philibert. C’est donc en réponse à cette volonté populaire que la Troupe a développé le spectacle intitulé C’est quoi ta toune ?

Dans les dernières années, le spectacle Baie-Comeau d’aventure et de culture mélangeait plutôt musique et récit historique sur la ville et la Côte-Nord.

La Troupe est composée notamment du chanteur Jordan Lévesques et Andrée-Louise Beauséjour et de musiciens sous la direction d'Alexandre Goulet.

Le producteur de la Troupe Chaud Bizz, Simon Philibert, lors de la présentation de la nouvelle formule du spectacle estival. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

L’objectif, c’est de se mettre en danger. Le spectacle sera différent chaque soir , prédit Simon Philibert, qui précise qu’environ la moitié des chansons viendront du public. Les spectateurs interagiront, s’ils le veulent, avec les musiciens via leurs cellulaires.

M. Philibert assure toutefois que personne ne sera obligé d’interagir avec son téléphone.

L’organisme Chaud Bizz produit des spectacles depuis 2004.

Cette année, les spectacles s'échelonnent sur deux semaines, du mercredi au samedi.

D’après les informations de Camille Lacroix