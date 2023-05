J’ai placé ma mère sacré meilleur documentaire canadien aux Hot Docs

Le film suit les derniers moments de vie de sa mère, Madeleine Ducharme. L’histoire prend une tournure tragique en mars 2020 alors que le Québec est plongé dans la première vague de la COVID-19. La dame succombera au virus quelques jours à peine après son déménagement en CHSLD, isolée du monde extérieur et de ses proches.

Le cinéaste a créé une œuvre sublime hors de toutes limites, a annoncé le jury du festival Hot Docs. À une époque de fermeture, il a réalisé une œuvre d'art qui ouvre sur l'empathie. C'est une œuvre d'amour difficile et profondément déchirante.

Le cinéaste Denys Desjardins a dédié son prix à [sa] mère et à toutes les personnes âgées victimes des politiques discriminatoires basées sur l’âge qui menacent nos sociétés.

Le trophée du meilleur documentaire international est allé à The Mountains, qui revisite les déchirements d’une famille, tandis que le prix du jury du meilleur documentaire canadien a été remis à Caiti Blues, qui raconte les rêves et les démons d’une artiste millénariale.

Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident, de Philippe Falardeau, qui retrace la cascade d’événements ayant mené à la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013 à Mégantic, a pour sa part remporté le prix du public.

Après avoir reçu le Prix humaniste au festival Vues sur mer, à Gaspé, J’ai placé ma mère poursuit sa route sur le circuit des festivals, notamment en France, en Belgique et au Brésil. Au Québec, il sera projeté à Saint-Jean-Port-Joli les 10 et 11 mai, et à Montréal le 9 juin en présence du réalisateur du Château et de L'industrie de la vieille$$e.

J’ai placé ma mère sera offert en vidéo sur demande dans les prochains mois.