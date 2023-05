Après une saison de rêve, Robin Villeneuve est prêt pour les séries

Le Gatinois Robin Villeneuve démolit tout sur son passage depuis le début de la saison au Weatherford College, au Texas. Le frappeur de puissance a fracassé le record de coups de circuit de son école, avec 23, en plus de frapper pour une moyenne de ,390 lors de ses 54 rencontres.

Avec ses 85 points produits, le joueur de 19 ans a certainement été un des frappeurs les plus dangereux de son circuit, le National Junior College Athletic Association (NJCAA).

C’est un bon sentiment. Je suis vraiment content de ma saison. J’ai bien frappé toute l’année. Je n’ai pas vraiment eu de mauvaise passe , confie Villeneuve, très fier d’avoir établi de nouveaux records au Texas. Si tu m’avais demandé, en début d’année, si je pensais aux records, j’aurais dit non. Je suis pas mal content parce que tout le monde va voir qu’ils appartiennent à un Canadien français maintenant.

Le jeune joueur croit que l’expérience a joué un grand rôle au cours des derniers mois. À sa deuxième saison dans la ligue, il ne cache pas qu’il a pris beaucoup de maturité dans la dernière année.

L’an dernier, j’étais jeune et moins expérimenté. Je suis plus concentré cette saison et je sais à quoi m'attendre des lanceurs. Je sais comment avoir de bonnes parties , dit Villeneuve avec confiance.

« C’est tout le temps agréable d’avoir un gros rôle dans une bonne équipe. Ça bâtit la confiance quand l’entraîneur croit autant en toi. » — Une citation de Robin Villeneuve, Weatherford College

L’ancien du sport-études baseball de Gatineau et du programme ABC - un programme de baseball de haute performance pour les joueurs élites du Québec - attire maintenant les regards des grandes universités et des équipes des Ligues majeures.

Texas Tech, Texas State et Kansas m’intéressent pas mal. Je vais sûrement pouvoir parler à plus de monde après la saison. Si je finis en force avec de bonnes séries, d'autres grosses universités vont être intéressées, c’est sûr , affirme le joueur.

C’est pour cette raison qu’il va se concentrer sur les séries de la NJCAA qui commencent dans les prochains jours.

Je pense qu'on va se rendre loin. On est numéro un dans notre division et on reçoit les matchs, alors la foule va nous aider. Nous avons un groupe très spécial avec de bons joueurs. J’ai une bonne saison, mais plusieurs de mes coéquipiers aussi , lance Villeneuve, qui donne le crédit de ses succès individuels au collectif.

Qui sait jusqu’où cette saison de rêve pourra le mener.