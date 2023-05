Une centaine de chiens stérilisés dans la région de Schefferville

L’organisme Chiots Nordiques s’est rendu dans les communautés de Kawawachikamach, de Matimekush-Lac John et de Schefferville pour y stériliser et soigner les chiens. C’était le quatrième voyage de la troupe vétérinaire ambulante, et tout ce travail commence à payer puisque la santé des populations de chiens des villages ne cesse de s’améliorer.

Chiots Nordiques répond aux appels à l’aide de communautés depuis 2012.

On travaille où les communautés exposent un problème de surpopulation et déterminent l’intervention chirurgicale comme la solution , explique la médecin vétérinaire et présidente de Chiots Nordiques, Daphnée Veilleux-Lemieux, en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Lorsque son équipe de 15 bénévoles est arrivée dans les trois communautés nordiques à la frontière du Labrador, elle a aménagé un chenil dans le garage municipal. Une quinzaine de cages ont été montées pour accueillir les chiens, apportés par leurs maîtres ou recueillis de porte en porte par une équipe de capture.

La clinique ponctuelle de l'organisme Chiots Nordiques s'est déroulée dans les communautés de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach, au nord de Fermont sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La centaine de chiens qui sont passés sous les mains des vétérinaires ont été stérilisés par chirurgie, vaccinés et vermifugés. Outre la santé individuelle des animaux soignés, c’est la santé de toute la communauté canine qui bénéficie à la longue des soins proférés par l’équipe de Daphnée Veilleux-Lemieux et, par la bande, la santé de la collectivité humaine aussi.

Ce qu’on voit, c’est un réel succès : on est rendu dans des soins de maintien , explique Mme Veilleux-Lemieux.

Un bénévole de l'organisme Chiots Nordiques effectue un acte médical sur un chien sur la Côte-Nord. Photo : Gracieuseté de Chiots Nordiques

D’un côté, il y a beaucoup moins de chiens errants qui ont froid, qui meurent de faim et qui se font percuter par des voitures, souligne-t-elle. De l'autre, la diminution du nombre d’animaux en liberté se traduit par une diminution des morsures chez les humains et des cas de rage.

Les aînés, qui craignaient de se promener, regagnent une liberté de mouvement.

Des soins pour plus de 10 ans

La vétérinaire Daphnée Veilleux-Lemieux a créé Chiots Nordiques à la suite d’une expérience personnelle.

C’est une très simple histoire d’adoption, confie-t-elle. [Le chien] venait de Kawawachikamach.

En mars 2012, elle a reçu son premier appel venant des communautés d’Essipit et de Nutashkuan. Quelques mois plus tard, son équipe et elle prodiguaient leurs premiers soins aux chiens de ces communautés.

Les chiens ont été transportés vers le sud du Québec depuis l'aéroport de Schefferville, qui dessert les deux communautés autochtones de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach. Photo : Gracieuseté de Katshinak Ashini

C’est cette durabilité qui permet à l’organisme de connaître du succès, car le contrôle des populations canines doit passer par des soins réguliers de Chiots Nordiques, mais aussi par un engagement des communautés elles-mêmes, selon Mme Veilleux-Lemieux. On n’est pas des sauveurs , nuance-t-elle.