Le projet de loi pour lutter contre les abus des élus bientôt débattu à Queen’s Park

En point de presse lundi matin, le député libéral Stephen Blais s’est réjoui du fait que plusieurs villes ontariennes ayant une population de 100 000 habitants et plus appuient un changement dans l'appareil municipal.

Le message pour le gouvernement est que le projet de loi 5 a beaucoup d’appuis dans chaque région de l’Ontario. [...] On a aussi l’appui de l’Association des municipalités rurales de l’Ontario et celui de l’Association des grands maires de l’Ontario [qui regroupe les villes qui ont une population de 100 000 habitants et plus] , a-t-il précisé en entrevue avec Radio-Canada.

Selon lui, le nombre d'agressions de la part d'élus municipaux est à la hausse, raison pour laquelle la province doit agir rapidement.

D’Ottawa à Barrie en passant par Brampton et Mississauga, ils ont fait face à des situations sérieuses où les élus ont harcelé, tourmenté et abusé de leurs équipes, de leurs collègues et de leurs résidents , a-t-il fait valoir.

Stephen Blais est le député provincial d'Orléans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

De ce fait, cette loi permettrait de destituer un élu qui a commis un acte de violence ou de harcèlement dans l’exercice de ses fonctions.

Ceux qui abusent de leurs équipes ou qui harcèlent doivent perdre leur travail , a-t-il ajouté.

Le cas Chiarelli

La Ville d’Ottawa a eu son lot de problèmes avec l’ancien conseiller municipal Rick Chiarelli. En 2022, un rapport a démontré que cet élu ottavien aurait entre autres proposé à une ancienne employée de lui verser de l’argent pour commettre des actes sexuels avec des hommes choisis au hasard dans des boîtes de nuit de Montréal.

Plusieurs rapports du Bureau du commissaire à l’intégrité de la Ville d’Ottawa avaient déjà reconnu Rick Chiarelli coupable de comportements inappropriés à l’endroit d’employées de son bureau. Il a été suspendu pendant 450 jours en 2020.

Cependant, selon M. Blais, l'hémorragie aurait pu être stoppée bien avant 2022.

Je suis un ancien conseiller municipal de la Ville d’Ottawa. J’étais là quand les accusations contre M. Chiarelli ont commencé. Imaginez travailler dans cet environnement et [savoir] que ces choses se sont passées [à] deux ou trois portes, sans notre connaissance.

« Les élus ont une position d’honneur dans notre communauté. Ils ont beaucoup de pouvoir et doivent prendre [des décisions] au niveau municipal qui ont des impacts chaque jour. [Il faut s’assurer que] les élus ont [le bon] jugement et [le bon] comportement. [...] Si tu perds ce respect, c’est très difficile de représenter les citoyens de ta communauté. » — Une citation de Stephen Blais, député provincial d'Orléans

Pour l’ancien conseiller municipal Mathieu Fleury, qui a également siégé avec M. Chiarelli, il est temps que la province adopte cette loi .

Je pense que la province à l’époque, avec toutes les lois qui nous gouvernent comme conseil municipal, avait de bonnes intentions. C’était de s’assurer qu’un conseil municipal, qu’un groupe, ne pouvait pas retirer le pouvoir à une personne qui avait été dûment élue. Cependant, ce que l’on peut observer maintenant, [c'est qu']on doit avoir une adaptabilité , a-t-il commenté.

Mathieu Fleury a été conseiller municipal à Ottawa pendant 12 ans. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les femmes de l’Ontario disent non au harcèlement

Les appuis au projet de loi ne se limitent pas aux élus municipaux. Lundi, le député d’Orléans était accompagné, entre autres, de la députée provinciale d’Ottawa-Vanier, Lucille Collard, et de la principale avocate du mouvement Les femmes de l’Ontario disent non , Emily McIntosh.

Pendant la saga Rick Chiarelli, des participantes ont préparé des pancartes pour réclamer la démission de ce conseiller municipal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Pour Mme McIntosh, il s’agit d'adopter des mesures pour que les droits fondamentaux des femmes soient respectés .

Nous demandons au gouvernement de faire son travail. Faites votre travail! Respectez les droits fondamentaux des femmes d’aller au travail sans être harcelées , a-t-elle dit.

« Vous ne pouvez avoir aucune crédibilité quand vous dites que vous n'avez aucune tolérance pour le harcèlement, alors que, dans les faits, vous tolérez la violence et le harcèlement. » — Une citation de Emily McIntosh, principale avocate du mouvement Les femmes de l’Ontario disent non

Même son de cloche de la part de Mme Collard, qui pense que le gouvernement de Doug Ford devrait saisir cette occasion pour montrer son opposition envers toutes les formes d'abus sexuels.

Lucille Collard, députée libérale d'Ottawa-Vanier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

J’ai eu beaucoup de rencontres avec les organisations qui ont pour mission de soutenir et d’aider les victimes d’abus sexuels. Elles ont besoin de soutien dans leur mission parce que, malheureusement, le nombre de victimes est à la hausse. Voilà pourquoi c’est important que le gouvernement intervienne , a-t-elle ajouté.

Pour la conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, la nouvelle loi pourrait servir de protection aux jeunes qui font leurs premiers pas dans l'appareil municipal.

La conseillère de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, soutient le projet de loi 5 du député provincial Stephen Blais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Souvent, les gens qui travaillent dans les bureaux des conseillers municipaux, ce sont des jeunes qui viennent de sortir des universités. Ils ont beaucoup de projets [et d'ambition], surtout au niveau municipal. Alors, il faut que ces gens-là sachent quels sont leurs droits et qu'ils sachent que s'ils veulent parler d'un [cas de] harcèlement ou se prononcer sur le sujet, ils seront protégés. [On veut qu'ils sachent qu']ils ne doivent pas nécessairement aller devant les tribunaux mais que les lois sont en place pour qu'ils ne soient pas mis à la porte ou [subissent] des répercussions , a-t-elle commenté.

Avec les informations de Patrick Foucault