Amies veulent enfants : les obstacles à la coparentalité

On a une relation platonique, c'est à dire que y'a pas de sexualité ou de romance entre nous deux explique Maude Boutin St-Pierre. Mais on a un lien d'attachement très fort.

Maude et Kathleen ont chacun un conjoint respectif. Elles se sont rencontrées au cégep il y a une dizaine d'années. Le projet d'avoir un enfant ensemble a germé très rapidement dans leur esprit, d'abord sous forme de blague, puis comme avenue intéréssante.

« Notre entourage nous disait: "c'est un peu juvénile, c'est pas comme ça que ça fonctionne", mais plus on vieillit plus on se dit : si c'est ça la meilleure équipe, pourquoi pas? » — Une citation de Maude Boutin St-Pierre

Les deux femmes, qui définissent leur lien comme étant « queer platonique » s'entendent extrêmement bien.

Leur projet n'est, selon elles, pas si différent d'un couple de parents traditionnel.

[Ce qu'on partage] Ça se rapproche un peu du couple! Un couple, ça se réveille ensemble, ça déjeune ensemble! Ça va à l'épicerie ensemble! illustre Kathleen. C'est l'image de ce qu'on nous dit qu'un couple devrait être ajoute Maude.

Si un jour elles décidaient de fonder leur famille ensemble, leur enfant bénéficierait d'un réseau parental élargi : leurs conjoints les épauleraient dans ce projet, soulignent-t-elles.

Embûches

Il n'est pas impossible pour deux amis de devenir parents dans un modèle de coparentalité au Québec. Cependant, si Maude et Kathleen décidaient d'aller de l'avant avec leur projet, il leur serait difficile d'être toutes deux reconnues comme parents aux yeux de la loi.

Deux éléments en particulier compliquent leur dossier.

D'abord, puisqu'elles sont deux femmes, elles auraient besoin d'un donneur de sperme externe à leur union pour pouvoir donner naissance. Un problème que n'aurait pas un duo d'amis composé d'un homme et d'une femme, par exemple.

Ensuite, le fait qu'elles soient en couple avec d'autres personnes brouille également les cartes.

L'adoption et la procréation assistée sont offertes aux personnes seules et en couple, mais les deux femmes ne pourraient pas déclarer être en couple avec leurs conjoints et avec leur amie en même temps.

Établir la filiation entre parents et enfant peux être difficile dans un contexte de coparentalité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

C'est pas le type de situation que le droit reconnait explicitement. indique Me Michael Lessard, avocat et doctorant en droit à l'Université de Toronto.

Selon lui, si les deux femmes allaient de l'avant dans leurs démarches, que ce soit en adoptant ou en ayant recours à la procréation assistée, une seule des deux mères serait reconnue comme parent aux yeux de la loi. Cela représenterait, pour elles, tout un casse-tête légal et administratif dans plusieurs situations.

La deuxième personne, celle qui a pas lien de filiation, elle a aucun pouvoir juridique. Elle ne pourrait pas par exemple consentir aux soins pour l'enfant à l'hôpital. Elle ne pourrait pas par exemple choisir l'école où l'enfant pourrait aller. , dit-il.

Pas permis

Dans son imposante réforme du droit de la famille qui devrait être déposée d'ici la fin de la présente session parlementaire, le ministre Simon Jolin-Barrette ne prévoit pas adapter la réglementation pour permettre un type de parentalité comme celui que souhaitent Maude et Kathleen.

Les règles en vigueur ne permettent effectivement pas à deux amies de former un projet parental , tranche par courriel Elizabeth Gosselin, porte-parole du ministre de la justice. La proposition de réforme du droit de la famille, le projet de loi 12, ne prévoit pas de changement en ce sens.

Le ministre de la justice, Simon Jolin-Barrette, travaille depuis plusieurs années sur une réforme du droit de la famille au Québec. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le cabinet du ministre Simon Jolin-Barrette réitère que cette réforme est faite dans l’intérêt des enfants.

Quelles options?

Une avenue possible pour Maude et Kathleen serait de quitter leurs conjoints respectifs et de se mettre en couple ensemble, mais c'est une option que rejettent les deux femmes, qui estiment que Québec devrait revoir sa réglementation.

J'ai pas le goût de laisser mon chum pour montrer à la société que je suis vraiment engagée avec Maude quand je suis engagée avec Maude depuis 11 ans. indique Kathleen. On est pas encore au moment où on va faire famille. J'avoue que j'espère bien naivement que ça va changer d'ici-là.

La question pourrait également cheminer devant les tribunaux, selon Me Michael Lessard, mais les deux amies ignorent si elles sont prêtes à se lancer dans un tel processus.

J'ai peur de pas avoir la force , songe Maude.

C'est défendre des droits fondamentaux , renchérit Kathleen. Ça fait mal de dire "heille j'ai le droit d'exister moi aussi. Je pense que je peux donner tout à un enfant pis je vais le faire, pourquoi vous me donnez pas ce droit-là?"

Les deux femmes ont lancé ce printemps un balado portant sur les formules familiales atypiques.

Nommé Parentèle - en quête d’une famille qui nous ressemble, l'exercice leur a permis de discuter de leurs expériences et de rencontrer des personnes avec des visions différentes de la famille.