Les Maple Leafs s’accrochent à un mince espoir de réussir l’impossible

J’ai encore hautement confiance en notre groupe et je crois que nous n’avons pas encore offert notre meilleur hockey , a-t-il établi lors d'une visioconférence avec les journalistes lundi.

Défaits 3-2 en prolongation dimanche soir à Sunrise, ses hommes doivent remplir une mission quasi impossible : gagner une série après avoir tiré de l'arrière 0-3.

Dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, seulement quatre équipes sont parvenues à réussir pareil exploit, soit les Kings de Los Angeles en 2014, les Flyers de Philadelphie en 2010, les Islanders de New York en 1975 et les Maple Leafs de 1942.

On a certainement la capacité d'y arriver. On a gagné trois matchs dans la série contre Tampa , a rappelé l'entraîneur.

Sheldon Keefe croit que son équipe peut écrire une page d'histoire, mais il ne veut pas que ses joueurs voient trop loin. Après tout, leur saison sera terminée s'ils perdent à nouveau mercredi.

Notre tâche maintenant consiste à gagner un match de hockey , a-t-il dit. On ne doit pas se concentrer sur le portrait d’ensemble. On ne peut que se concentrer sur le fait de gagner un match pour ramener la série à Toronto.

Les Maple Leafs ont eu du mal à battre Sergei Bobrovsky, qui a retrouvé de sa superbe d'antan. Photo : Associated Press / Michael Laughlin

Par moments, les Maple Leafs ont été dominants dans leur série face aux Panthers. Ils l'ont particulièrement été lors du match no 2, à Toronto, mais une série d'erreurs, du genre qu'ils n'ont pas commis face au Lightning au tour précédent, leur ont coûté la victoire. Dimanche, ils ont eu l'avance à deux reprises mais se sont chaque fois tiré dans le pied avec des bévues en défense.

Notre équipe a trouvé différentes façons de gagner dans la dernière série et différentes façons de perdre dans celle-ci , a évalué l'entraîneur. C'est difficile à comprendre.

Keefe a même reconnu que ces huit derniers jours, les membres de l'équipe se sont sentis beaucoup plus comme lors des années précédentes que lors du premier tour.

À ce titre, les meilleurs joueurs des Maple Leafs ont été invisibles depuis le début de leur série de deuxième tour. Après avoir pourtant dominé le Lightning lors de leur première série, Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander n'ont pas encore trouvé le fond du filet face aux Panthers. Leur disette collective de trois matchs sans marquer est d'ailleurs la plus longue qu'ils aient jamais vécue.

Ils ont eu beaucoup de chances de marquer dans cette série. Même si elles n’ont pas été en leur faveur, ils ont été dominants à plusieurs égards lors du match no 2. Ils n’ont pas été aussi bons [dimanche], particulièrement le trio de Matthews et Marner. J’ai pensé qu’à la troisième période, les quinze premières minutes en particulier, ils ont passé beaucoup de temps en territoire offensif et ils ont obtenu beaucoup de chances. C’est là-dessus que je veux qu’ils se concentrent , a-t-il souligné.

« Comme le reste de notre équipe, en ce moment, notre concentration doit être sur ce qu’on peut contrôler et sur ce qui importe vraiment en matière de processus et de détails. Du moment qu’on s’éloigne de tout ça, on est mal partis. » — Une citation de Sheldon Keefe, entraîneur-chef des Maple Leafs

Si on regarde le trou dans lequel nous sommes, c’est accablant et beaucoup de choses jouent contre nous, mais on doit essayer de prendre notre élan et partir de là. En ce moment, les Panthers de la Floride sont à l'aise, et c’est notre boulot de les rendre moins à l'aise. Tout ce qu’on peut faire, c’est se concentrer sur aujourd’hui et demain pour se préparer en vue de mercredi , a-t-il dit.

Les joueurs des Maple Leafs ne se sont pas entraînés lundi, profitant d'un rare jour de repos pendant des séries éliminatoires. Les Panthers ont fait de même. Les deux équipes sauteront sur la glace mardi.

Samsonov prend du mieux

Sheldon Keefe a fait part de bonnes nouvelles sur le gardien partant de l'équipe, Ilya Samsonov, qui a quitté la rencontre dimanche après que le défenseur Luke Schenn fut entré en collision avec lui.

Sammy se sent mieux aujourd’hui, ce qui est positif. Il va passer un test d'imagerie par résonance magnétique aujourd’hui pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe , a-t-il dit.

La recrue Joseph Woll, 24 ans, avait assuré la relève lors du match no 3, réalisant 18 arrêts sur 21 lancers. Son entraîneur a réitéré sa confiance en lui lundi si Samsonov devait rater le prochain match.

Il ne s’est pas laissé impressionner en allant devant le filet [dimanche] et il a confirmé ça avec sa performance , a dit Sheldon Keefe. Si on doit s’en remettre à lui, je pense qu’on a tous confiance en lui et en ses habiletés.

Rappelons que le troisième gardien de but de l'équipe, Matt Murray, vainqueur de deux coupes Stanley avec les Penguins de Pittsburgh, sera lui aussi disponible si Samsonov doit s'absenter. Il a récemment reçu le feu vert des médecins pour revenir au jeu.