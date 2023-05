Un investissement de 2,1 G$ pour l’électrification du transport collectif au Québec

Un investissement total de 2,1 milliards de dollars a été annoncé, lundi, par les gouvernements du Canada et du Québec et par des sociétés de transport pour l'acquisition de 1229 autobus électriques qui seront fabriqués au Québec par Nova Bus.

L'annonce a été faite par le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et par les ministres québécois Geneviève Guilbault et Benoit Charrette, qui détiennent respectivement les portefeuilles des Transports et de l'Environnement.

La contribution d'Ottawa s'élève à 780 millions de dollars, celle de Québec à 1,1 milliard, et les 234 millions restants seront déboursés par 10 sociétés de transport collectif qui ajouteront ces autobus à leur flotte :

Les dix sociétés de transports collectif concernées : Société de transport de Montréal

Société de transport de l'Outaouais

Société de transport de Sherbrooke

Société de transport de Trois-Rivières

Société de transport de Lévis

Société de transport du Saguenay

Société de transport de Laval

Réseau de transport de Longueuil

Réseau de transport de la Capitale

exo

« C'est le plus gros projet d'acquisition d'autobus électriques en Amérique du Nord, c'est un vote de confiance incroyable dans l'économie québécoise » — Une citation de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales du Canada

Les véhicules disposeront d'une autonomie d'au moins 300 kilomètres. La moitié d'entre eux seront livrés à la Société de transports de Montréal (STM), qui agit à titre de mandataire du projet et qui assurera l'approvisionnement des autobus.

La livraison des véhicules sera échelonnée sur quatre ans et devrait être complétée en 2027.

Il reviendra à deux usines de Nova Bus de les fabriquer : celle de Saint-François-du-Lac (Centre-du-Québec), qui compte 350 employés, se chargera de la construction des châssis, tandis que celle de Saint-Eustache, qui compte 800 employés, se chargera de l'assemblage final. Les gouvernements avaient exigé un niveau de contenu canadien de 25 % et que l'assemblage final soit effectué au Canada.

C'est d'ailleurs au siège social de Nova Bus, à Saint-Eustache, qu'a eu lieu l'annonce lundi. La ministre Guilbault a rappelé que cet appel d'offres, dont on parlait depuis longtemps , s'inscrit dans le Plan pour une économie verte (PEV) qu'avait déposé le gouvernement de François Legault. Une enveloppe de 9 milliards de dollars a été attribuée à ce plan dans le dernier budget du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Objectif : réduire l'émission de GES

Par ailleurs, l'investissement fait par Ottawa pour les 1229 bus électriques s'inscrit dans la volonté du fédéral de contribuer à l'achat de 5000 bus à zéro émission, au cours des cinq prochaines années.

Traditionnellement, les autobus fonctionnaient au diesel , a expliqué en conférence de presse, lundi, Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la STM et membre du conseil exécutif de la mairesse, Valérie Plante. Depuis 2013, la STM achète des autobus hybrides et, en 2040, l'entièreté de sa flotte devrait être électrique.

Au Québec, la durée de vie d'un autobus est estimée à 16 ans , a dit M. Caldwell.

Selon la ministre Guilbault, sur la durée de vie complète des autobus, ces véhicules permettront une réduction de 930 000 tonnes de GES , en remplaçant des véhicules à combustion.

« Les transports, c'est névralgique. Si on veut penser à réduire nos gaz à effet de serre (GES), il faut absolument se tourner vers du transport électrique. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre des Transports et du Développement durable du Québec

Pour sa part, le ministre de l'Environnement Benoit Charette a rappelé que 43 % des gaz à effet de serre de la province provenaient du secteur des transports. Québec s'est donné comme objectif que 55 % des autobus de transport en commun soient électriques d'ici 2030.