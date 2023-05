Tempête Fiona : des sections du parc national de l’Î.-P.-É toujours inaccessibles

La saison touristique arrive à grands pas, mais plusieurs sections du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard sont toujours fermées à cause des dommages causés par le passage de la tempête post-tropicale Fiona, il y a sept mois. Les équipes de Parcs Canada s'activent pour permettre leur réouverture à temps pour l'été.

Parcs Canada demande aux visiteurs de ne pas s'approcher des secteurs qui sont encore inaccessibles.

« Il est très important que les visiteurs s'en tiennent aux points d'accès désignés à la plage [...]. Ces mesures sont prises pour assurer la sécurité des visiteurs. » — Une citation de Jessica Foster, responsable de l’expérience des visiteurs à Parcs Canada

Responsable de l’expérience des visiteurs à Parcs Canada, Jessica Foster reconnaît l’importance du parc national de l’île pour les résidents et pour les visiteurs.

Nous comprenons donc l'intérêt et l'enthousiasme des visiteurs de sortir et de passer du temps dans le parc national et à voir comment il a été affecté par Fiona , ajoute-elle.

Jessica Foster est responsable de l’expérience des visiteurs à Parcs Canada à l'île. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

Jessica Foster avertit néanmoins les gens que ce n’est pas le moment de visiter certains endroits au parc.

Notre équipe voit des visiteurs essayer d'accéder à des zones fermées, et on veille simplement à ce que les visiteurs n’y entrent pas, parce que ces endroits sont jugés dangereux , explique-t-elle.

Depuis quelques mois, les équipes de Parcs Canada reconstruisent des points d’accès aux plages, notamment les escaliers et les structures de promenade.

En septembre dernier, la tempête post-tropicale Fiona avait renversé des centaines d’arbres et détruit des routes et des sentiers.

Le parc s'étend sur une soixantaine de kilomètres le long de la côte nord de la province.

Les dunes ont reculé de trois à dix mètres après le passage de la tempête, selon Parcs Canada.

Certaines plages sont encore fermées, notamment celles de Brackley situé sur la côte nord de l'île. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

Ce qui est ouvert/fermé

La plupart des sections du parc qui sont déjà accessibles se trouvent à l'est de la plage de Brackley, notamment les plages de Shaws, de Ross Lane, de Stanhope, du phare de Covehead et du Gulf Shore Parkway.

La plage de Rustico Nord est également déjà accessible au public.

Certaines plages sont fermées, notamment celles de Brackley, de Cavendish, du camping de Stanhope, de Dalvay-by-the-Sea, de Greenwich, ainsi que du Stanhope Cape. Ces endroits devront être rouverts d’ici la fin juin.

L'équipe de Parcs Canada font des travaux au bord de la route au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

La chaussée vers l'île Robinson a été pratiquement détruite et ne sera pas rouverte aux véhicules motorisés cet été.

L'endroit ne sera donc accessible qu'aux randonneurs et aux cyclistes, ce que Jessica Foster considère comme une extension du réseau de sentiers de l'île Robinson.

Les sites qui restent fermés rouvriront une fois qu'ils auront été inspectés et jugés sécuritaires pour les visiteurs.