Pénurie de magistrats : « La situation actuelle est intenable », dénonce le juge Wagner

C’est l’avertissement que vient de lancer le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, au premier ministre Justin Trudeau dans une lettre datée du 3 mai et dont Radio-Canada a obtenu copie.

Faisant part de sa très grande inquiétude au sujet de la pénurie de juges au pays, Richard Wagner dénonce le fait que 85 postes de juge de cours fédérales sur environ 1200 sont actuellement vacants. Plusieurs tribunaux du pays fonctionnent couramment avec 10 ou 15 % de postes de juge vacants qui prennent souvent des mois, sinon plus d’une année, à être comblés, dit-il.

Le juge en chef du Canada affirme que la confiance des Canadiens non seulement envers le système de justice, mais aussi envers toutes les institutions démocratiques est en jeu. De plus en plus de procès criminels et de causes au civil courent ainsi le risque de dérailler ou de s’enliser, selon lui.

« La situation actuelle est intenable et je crains qu'elle ne résulte en une crise pour notre système de justice, qui fait déjà face à de multiples défis. L'accès à la justice et la santé de nos institutions démocratiques sont en péril. » — Une citation de Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême du Canada

Richard Wagner s’est déjà exprimé sur la fragilité des systèmes démocratiques en raison de la montée du populisme dans le monde. Cette nouvelle missive s’adresse directement au premier ministre et à son équipe, notant au passage que le ministre de la Justice du Canada, David Lametti, déploie déjà les efforts nécessaires pour pallier la pénurie de juges.

Il est impératif que le Cabinet du premier ministre accorde à cette question l’importance qu’elle mérite et que les nominations soient faites en temps opportun , écrit le juge en chef.

Le premier ministre Justin Trudeau et le juge en chef de la Cour suprême Richard Wagner discutent avant le discours du Trône, le 6 décembre 2019. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Juge en chef de la Cour suprême depuis 2017, Richard Wagner signe sa lettre en tant que juge en chef du Canada et président du Conseil canadien de la magistrature.

L’inertie du gouvernement quant aux postes vacants et l'absence d'explications satisfaisantes pour ces retards sont déconcertantes , déplore-t-il.

L’impact de l’arrêt Jordan

Depuis la décision de la Cour suprême en 2016 connue sous le nom d’arrêt Jordan, les tribunaux doivent traiter les accusations pénales dans un délai de 30 mois, à moins de circonstances exceptionnelles.

Dans sa lettre, le juge en chef Wagner explique à Justin Trudeau que des juges se voient de plus en plus souvent obligés de favoriser certaines causes au détriment d’affaires qui devraient néanmoins être entendues.

Malgré tous leurs efforts, des arrêts de procédure sont prononcés contre des individus accusés de crimes graves, comme des agressions sexuelles ou des meurtres, en raison de délais dus, en partie ou en totalité, à une pénurie de juges , explique-t-il.

M. Wagner signe sa lettre en tant que juge en chef du Canada et président du Conseil canadien de la magistrature. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

En Alberta, par exemple, près du quart des affaires pénales dépassent le délai de 30 mois, en grande majorité pour des crimes graves et violents , selon le juge en chef Wagner.

Le danger, croit le juge en chef, c’est que de telles situations suscitent la colère et nourrissent le cynisme au sein de la population.

Nous craignons sérieusement que, sans des efforts concrets pour remédier à la situation, nous atteignions très bientôt un point de non-retour dans plusieurs juridictions. Les conséquences feront les manchettes et seront graves pour notre démocratie et l'ensemble des Canadiens et Canadiennes , dit-il.

Ottawa est responsable de nommer les juges des cours supérieures et des cours d’appel de chaque province, de la Cour suprême, de la Cour fédérale et de la Cour de l’impôt.

De nombreux postes de juge en chef de cours provinciales ou de juge de cours d’appel prennent énormément de temps à pourvoir, affirme le juge en chef Wagner, qui donne des exemples dans presque toutes les provinces.

Un processus amélioré, mais toujours trop lent

Le fédéral n’est pas le seul joueur dans le système de justice au Canada et le juge en chef Wagner critique du même souffle le sous-financement chronique [des tribunaux] de la part des provinces et territoires .

Toutefois, ajoute-t-il, la nomination de plus de juges par le gouvernement fédéral serait une des solutions les plus rapides et les plus efficaces pour résoudre les problèmes du système de justice.

Le juge en chef Wagner applaudit le fait que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau ait créé de nouveaux postes de juges et trouvé d’excellents candidats au fil des ans, mais il insiste pour dire que les nominations doivent être faites plus rapidement.

Nous reconnaissons d'ailleurs que votre gouvernement a déployé des efforts afin d'instaurer un processus de nomination plus indépendant, transparent et impartial pour les juges de nomination fédérale , affirme le juge en chef Wagner. Il serait malheureux que le rythme perfectible des nominations à la magistrature fédérale à travers le pays discrédite ultimement ce processus.

Richard Wagner a aussi envoyé sa lettre au ministre de la Justice, David Lametti, et à la vice-première ministre, Chrystia Freeland.

Dans une déclaration écrite, le cabinet du ministre de la Justice fédéral a vanté les 600 nominations de juges depuis 2015 basées sur le principe du mérite et dans le but de mieux représenter la population canadienne.