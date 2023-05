Deux chefs de département claquent la porte du CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Il y a une déshumanisation de la gestion des travailleurs de la santé, des soignants. J'ai l'impression qu'ils sont peu considérés dans l'équation, puis le patient non plus n'est pas considéré dans l'équation. Je trouve ça très difficile , constate-t-elle. Son mandat devait se terminer en septembre.

Sans vouloir cibler quelqu'un en particulier, elle déplore un « manque d'influence » des chefs de département.

« Mon carré de sable est de plus en plus restreint et complètement déconnecté. Je trouve que ce qu’on nous impose comme décisions n'a pas de sens avec ce qu’on devrait faire. » — Une citation de Dre Marie-Maud Couture, urgentologue

Tant qu’il n’y a pas de changement de vision, j’ai été au bout de ce que j’étais capable de faire, puis je ne veux pas continuer à faire des choses sur lesquelles je n’ai pas d’emprise et avec lesquelles je ne suis pas à l’aise , ajoute-t-elle.

« En tant que cheffe de département, je ne peux plus endosser les décisions qui sont prises par l’établissement et qui vont à l’encontre de mes responsabilités de cheffe de m’assurer que les patients puissent recevoir les soins sécuritaires [auxquels] ils ont droit. » — Une citation de Dre Marie-Maud Couture, urgentologue, dans une lettre de démission officielle

Dans les hôpitaux, les médecins chefs de départements sont responsables de l'organisation des soins. Ils sont notamment responsables des recrutements, de la qualité de la pratique et des soins, de la coordination des équipes entre les différents hôpitaux, et ont un rôle stratégique auprès des membres de la haute direction.

Un système qui n'a pas la capacité de faire bouger les choses

Le Dr Benoit Heppell abonde dans le même sens. Il a quant à lui officiellement quitté son poste le 5 mai, épuisé par un système qui n’a pas la capacité de faire bouger les choses , selon lui. Son mandat devait se terminer en décembre.

Les événements ont déboulé pas mal dans les dernières semaines à l’intérieur de l’établissement, et j’en arrive à la conclusion que je n’ai pas la marge de manœuvre nécessaire pour faire ce que je voudrais faire. Je suis devenu un simple observateur avec très peu d’influence sur les décisions qui sont prises , soutient-il.

« La lourdeur administrative de notre organisation entraîne une inertie sans nom qui empêche même les changements les plus simples, mais qui seraient bénéfiques pour nos patients et nos patientes. » — Une citation de Dr Benoit Heppell, médecin de famille, dans sa lettre de démission officielle

Je constate un leadership de contrôle plutôt qu’un leadership mobilisant qui serait nécessaire à l’accomplissement de notre mission , a-t-il ajouté dans sa lettre de démission.

Le Dr Benoit Heppell

Il estime que le projet de loi proposé par le ministre Christian Dubé il y a quelques semaines a peu de chances d'améliorer la situation dans le réseau de la santé. On a une grande centralisation qui s’en vient, et on veut au contraire être des acteurs clés, motivés, qui veulent faire avancer les affaires. Ce n’est malheureusement pas le rôle auquel on a été confinés.

Il va continuer à travailler comme médecin de famille au CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Mon rôle de gestionnaire est une petite partie de ma vie. J’ai avant tout un rôle de médecin auprès des patients. C’est ce que je vais continuer de faire, autant à l’hôpital que dans le CLSC où je travaille. Je resterai les oreilles ouvertes sur là où je peux contribuer.

La présidente par intérim du syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est, Stéphanie Goulet, soutient que ces départs sont inquiétants. Ce sont des chefs appréciés, dans l'action, dans la proximité, qui voulaient apporter des solutions, qui voulaient tenter d'améliorer les choses, c'est clairement une grande déception , explique-t-elle. Elle confirme que les pouvoirs sont très centralisés, ce que critique le Dr Benoît Heppell.

C'est triste parce que ce sont deux personnes de qualité, capables d'initiatives, de planification, qui vont lâcher en cours de route, c'est vraiment dommage , estime le président du comité des usagers du CHUS, Claude Lemoine.

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Dans un courriel, il confirme cependant que les deux docteurs continuent de pratiquer dans le réseau de la santé, mais qu’ils quittent leurs responsabilités de gestion .

« Nous partageons avec eux l’objectif de gestion de proximité et nous sommes ouverts à entendre leurs pistes d’amélioration. [...[ L’ensemble de l’équipe du CIUSSS de l’Estrie-CHUS continue de mettre tout en œuvre pour offrir les meilleurs services possibles à la population. » — Une citation de Le CIUSSS de l'Estre - CHUS dans un courriel

