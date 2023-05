Une tempête printanière amenant son lot de neige se dirige vers le Cap-Breton

Une tempête de neige printanière devrait recouvrir certaines parties du Cap-Breton de plus de 25 centimètres de neige.

Tina Simpkin, météorologue pour CBC , explique qu'un système dépressionnaire arrivant du golfe du Saint-Laurent générerait des rafales et de la pluie lundi.

Elle ajoute que la dépression commencera à attirer de l'air froid et des températures glaciales plus tard lundi, ce qui augmentera la pluie et les chutes de neige au Cap-Breton.

La pluie doit se transformer en neige dans la nuit, et laisser jusqu'à 10 centimètres. Puis mardi matin et en après-midi, 5 à 15 centimètres supplémentaires sont attendus.

Ensuite, la neige devrait diminuer mardi après-midi avec la diminution des vents du nord-ouest.

Un avertissement de chute de neige a été diffusé pour le comté d'Inverness, mais les régions des hautes terres du Cap-Breton dans le comté de Victoria risquent aussi de voir beaucoup de neige.