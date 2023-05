« Est-ce qu’on fréquente le même gars? », se demandent des Manitobaines sur Facebook

Au Manitoba, des femmes, membres du groupe Facebook Are we dating the same guy?, » (« Est-ce qu’on fréquente le même gars? »?, peuvent vérifier les antécédents des hommes qu’elles fréquentent. Pour certaines, le groupe permet d’éviter les relations violentes et trompeuses. Pour d’autres, il représente des risques juridiques.

Le groupe, qui compte un peu plus de 13 000 abonnées, est privé et réservé aux femmes. Les membres peuvent y publier des photos et des détails concernant leurs conjoints ou les hommes qu’elles fréquentent afin d’obtenir les recommandations ou des avertissements de la communauté.

Selon la créatrice du groupe, Brittany Isfeld, ce type de communauté existe déjà dans de nombreuses villes au Canada et à l’étranger. Parfois, ce seront des informations positives [comme] : "Oh, c'est un gars formidable", mais, parfois, il y aura des femmes qui raconteront des histoires négatives similaires , explique-t-elle.

Cela donne à ces femmes le choix. Souvent, elles décideront de ne pas continuer [la relation].

Constatant qu’il existait un tel groupe pour la ville de Winnipeg, Brittany Isfeld, résidente de Gimli, a jugé qu’il y avait un besoin d'une communauté pour toutes les femmes à travers la province.

Pour Brittany Isfeld, le groupe Facebook qu'elle a créé est un outil de protection pour les Manitobaines. Photo : Tee-Jay Furgala

Allégations d’adultère et d’agression sexuelle

Selon Brittany Isfeld, la popularité du groupe en dit long sur le bassin de rencontre à Winnipeg et les risques des rencontres en ligne.

J'ai entendu de nombreuses femmes le dire : à Winnipeg, elles entretiennent une relation stable avec quelqu'un et leur partenaire travaille à l'extérieur ou dans le Nord , et elles découvrent plus tard que la relation était trompeuse, témoigne-t-elle.

Dans l’une des publications qu’a consultées CBC /Radio-Canada, le nom et la photo d’un homme figurent dans un avertissement alléguant que l’individu entretiendrait deux relations à long terme à l’insu de ses partenaires.

Dans une autre publication, une abonnée présente la photo d’un homme qu’elle aurait fréquenté pendant quelques mois et qui l’aurait agressé sexuellement.

Selon Brittany Isfeld, les règles du groupe ne permettent la diffusion d’aucune information personnelle et interdisent l’intimidation, l’humiliation, l'accusation des victimes, les discours haineux, la diffamation et les propos pouvant porter atteinte à la réputation.

Il arrive que plusieurs femmes racontent une expérience négative similaire avec un homme. Nous gardons parfois [ces informations] et les surveillons parce que nous pensons que c'est d’intérêt public.

« Il est important que les gens sachent que ce n'est pas du tout un groupe de femmes qui se réunissent pour s’acharner sur les hommes. Nous comprenons que tout le monde est humain, que tout le monde fait des erreurs et que tout le monde mérite une seconde chance. Mais c'est pour la sécurité des femmes. » — Une citation de Brittany Isfeld, créatrice du groupe Facebook « Are we dating the same guy? Manitoba »

Des risques légaux

L'avocat de la défense de Toronto, Ari Goldkind, estime que ce genre de groupe est incroyablement sujet aux abus .

Ces choses peuvent dégénérer. Cela peut aggraver une mauvaise situation, malgré le fait que la créatrice de ce groupe utilise des propos de type juridique , affirme M. Goldkind.

« Lorsqu'on traite des relations entre adultes, il y a [...] de très nombreuses zones grises », estime Ari Goldkind. Photo : Radio-Canada / Lorenda Reddekopp

Selon l’avocat, il n’y a aucun moyen de s’assurer que les règles du groupe sont respectées. Ainsi, plusieurs pièges juridiques peuvent ainsi survenir.

Au moment où nous parlons, il y a probablement énormément de diffamation [sur la page] , déclare Ari Goldkind. D’après lui, une seule version des faits est présentée sur la page du groupe et il n’existe aucune manière de confirmer la véracité des dénonciations.

Il ajoute que, à la lumière d’ un nombre incroyable de litiges concernant des cas similaires à travers l’Amérique du Nord, les juges prennent davantage au sérieux les conséquences à long terme de la diffamation en ligne.

Brittany Isfeld affirme avoir déjà été contactée par des avocats au sujet de certaines publications sur le groupe. S’il arrive que certaines personnes méprisent le règlement du groupe, elle répète que le rôle de la page est avant tout de protéger les femmes.

C'est vraiment devenu un outil de sécurité , estime-t-elle.

Radio-Canada a constaté que, le mois dernier, un groupe similaire, strictement réservé aux hommes, a été créé pour le Manitoba. Il compte actuellement un peu plus de 560 membres.

Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, les filles ont un groupe "Est-ce qu'on sort avec le même gars? Manitoba". J'ai essayé de le rejoindre moi-même, mais elles ont décliné mon offre, alors je me suis dit que, si on ne peut nous joindre à elle, nous pouvons les battre [à leur propre jeu] , peut-on y lire.

