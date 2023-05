600 bénévoles recherchés pour la finale des Jeux de l’Acadie à Memramcook

La 42e finale des Jeux de l’Acadie approche à grands pas et les organisateurs mettent les bouchées doubles pour la préparation de ce grand rendez-vous sportif et culturel acadien. À moins de deux mois de l’événement, le comité est à la recherche de centaines de bénévoles.

Sans les bénévoles, les jeux ne pourraient pas exister , lance Michael Perron, responsable du recrutement des bénévoles pour les Jeux de l’Acadie 2023.

L’événement se déroulera du 28 juin au 2 juillet à Memramcook au Nouveau-Brunswick. Les athlètes seront logés à Dieppe.

Le comité organisateur a besoin d’un gros coup de pouce pour étoffer sa liste des bénévoles qui assureront le bon déroulement de la finale des Jeux de l’Acadie.

On en a 200 [bénévoles] et on en recherche un autre 600! , précise Michael Perron.

Les gens de tous âges sont invités à s’impliquer pour l’événement qui regroupera près de 1400 jeunes athlètes venant des quatre provinces de l’Atlantique.

La signature du protocole d'entente a eu lieu au Monument-Lefebvre, à Memramcook, en septembre dernier, devant des élèves de l'école Abbey-Landry. Ci-dessus : Brenda Comeau, présidente du comité organisateur de la 42e finale des Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

Une trentaine de tâches peuvent être effectuées par des bénévoles, en passant par l’hébergement, l’alimentation, l’administration de premiers soins, la sécurité, l’organisation des compétitions, ou simplement passer du temps avec les athlètes et les artistes.

Il est possible de faire du bénévolat en groupe, avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Les tâches étant variées, Michael Perron croit que tout bénévole y trouvera son compte et contribuera à faire de cet événement un franc succès.

Si vous n’êtes pas certain, inscrivez-vous, on va vous contacter et on va vous trouver quelque chose [à faire], c’est sûr et certain!

Plus de détails concernant le bénévolat sont disponibles sur le site web de la finale des Jeux de l’Acadie  (Nouvelle fenêtre) .

D’après les informations de l’émission La matinale d’ICI Acadie