Des résidents de Steinbach demandent un réseau de transport en commun

Selon un rapport de 2006 (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) de l'Institut des études urbaines de l'Université de Winnipeg, déjà à l'époque, Steinbach avait une clientèle potentielle, une croissance nécessaire et, surtout, besoin d'un réseau de transport public plus élaboré .

En 2006, Steinbach comptait 10 000 habitants. Depuis, la population de la ville est passée à environ 18 000 personnes et s'est étendue vers l'extérieur, mais elle aussi devenue plus dense avec plus de complexes d'appartements et de copropriétés.

Membre de la Coalition pour l'équité dans le Sud-Est, Gay Boese, affirme qu'un grand nombre de personnes pourraient utiliser un réseau de transport public. Il y a des personnes qui ne peuvent pas garder leur emploi parce qu'elles ne peuvent pas se rendre au travail , déclare-t-elle.

Nous avons entendu le témoignage d'une jeune femme de Blumenort qui doit parcourir [9 km] à pied, de Blumenort à Steinbach, tous les jours, toute l'année, pour occuper un emploi au salaire minimum parce qu'elle était tellement déterminée à ne pas dépendre de l'aide à l'emploi et au revenu.

Par ailleurs, des personnes comme Nick Young se sentent exclues sans automobile. Il explique qu'il fait 40 minutes à pied pour se rendre au travail et il est limité dans les activités qu'il peut faire lorsque son fils de 7 ans lui rend visite.

Si je dois payer 12 $ de taxi pour aller à la piscine, je perds de l'argent que je voudrais consacrer à mon fils pour qu'on passe un bon moment , confie-t-il.

Des défis pour les petits centres urbains

De plus petites communautés manitobaines ont adopté des réseaux de transport en commun, telles que Thompson, qui compte 13 035 habitants, selon le recensement de 2021, et Selkirk, qui en compte 10 504.

L'année dernière, la Municipalité rurale de Piney et l'organisation Éco-Ouest Canada ont également décidé d'étudier la possibilité d'un service de transport en commun régional dans le sud-est du Manitoba. D'autres municipalités soutiennent financièrement ce projet.

Pour le cas de Steinbach, Gay Boese indique que la Coalition pour l'équité dans le Sud-Est distribue actuellement un sondage pour évaluer l'opinion des gens sur le transport en commun. La coalition présentera les résultats de l'enquête aux dirigeants de Steinbach.

« Il y a un besoin, il y a une volonté et il est maintenant temps de travailler à réaliser ce projet. » — Une citation de Gay Boese, membre de la Coalition pour l'équité dans le Sud-Est

Le maire de Steinbach, Earl Funk, est impatient d'examiner les résultats de l'enquête avec la coalition et de voir si cette voie valait la peine d'être suivie. Il cite une autre étude réalisée pour la Ville, qui suggérait que Steinbach avait besoin de 20 000 à 25 000 habitants pour que le transport en commun soit viable.

Il y a tellement de défis à relever dans les petits centres urbains à forte densité. C'est tellement cher quand on n'a pas la densité nécessaire pour couvrir le transport en commun , affirme-t-il.

Il ajoute qu'il a parlé de transport en commun à d'autres maires de petites villes et qu'ils font pratiquement tous face à des problèmes financiers. Toutefois, il estime que le transport en commun fera certainement partie de l'avenir de Steinbach.

Avec les informations de Ian Froese