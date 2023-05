Accident mortel à Saint-Honoré : la vitesse en cause, soutient le maire

Deux jours après la mort d’un motocycliste sur le boulevard Martel, le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay, continue de marteler le même discours : c’est le comportement des automobilistes qui pose problème et non la configuration de la route.

Un accident, c’est un accident de trop. Mes sympathies vont à la famille du défunt. Mais le dernier remonte à novembre 2022, ça fait quand même huit mois. Je ne veux pas dire qu’il n’y en a pas. J’ai un peu toujours le même discours […]. Le comportement des automobilistes devrait être amélioré également. Quand tu es rendu à 12 000 véhicules lourds, est-ce qu’on peut améliorer notre comportement? a-t-il insisté au cours d’une entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Selon lui, il n’y aura ni feux de circulation ni carrefour giratoire pour améliorer la sécurité des automobilistes qui empruntent le boulevard Martel en grand nombre en raison du nombre croissant de personnes qui choisissent de vivre à Saint-Honoré et de l’achalandage provoqué par le Valinouët et le Zoo de Falardeau.

Bruno Tremblay a rencontré des représentants du ministère des Transports et de la Mobilité (MTMB) durable il y a quelques jours.

« Pour ralentir la vitesse, il n’y a pas d’autres choses qu’ils veulent ajouter sauf du marquage. De quelle façon? Ils vont nous arriver avec ça prochainement. » — Une citation de Bruno Tremblay, maire de Saint-Honoré

Des policiers munis de radars seront présents en plus grand nombre dans ce secteur. Le MTMB installera aussi des lampadaires supplémentaires sur le boulevard Martel.

Plus d’accidents sur la 172

Bruno Tremblay avance qu’il y a plus d’accidents sur la route 172 entre Chicoutimi-Nord et Saint-Ambroise que sur le boulevard Martel et affirme pouvoir fournir des statistiques qui le démontrent.

Je regardais les réseaux sociaux en fin de semaine et j’ai ma statistique personnelle. Environ 70 % des gens disaient que c’est en arrière du volant qu’est le problème , a-t-il insisté.

Le maire soutient qu’il ne reçoit jamais d’appels de citoyens inquiets de la sécurité sur le boulevard Martel et que personne au sein de sa communauté ne lui parle de cette question.

Au niveau de l’infrastructure, c’est un bout droit et il n’y a pas de changements à faire , a-t-il conclu, avant de divulguer son numéro de téléphone cellulaire en ondes pour inviter les gens à communiquer avec lui s’ils veulent discuter du dossier.

Intervention du député

Le député de Dubuc, François Tremblay, a confié être très sensible à ce dossier. Un sentiment partagé, selon lui, par le maire de Saint-Honoré. Les deux élus ont d’ailleurs discuté de ce secteur problématique.

François Tremblay ajoute que des actions ont été posées au cours des dernières années.

Encore tout récemment, d’autres actions devaient être posées, parce que c’est une route qui est problématique pour toute la réalité de la vitesse, les animaux, les orignaux qui vont traverser parfois, pour la glace noire. C’est un segment de route problématique qui cause des accidents , renchérit-il.

Conscient de la pression citoyenne, le député compte interpeller Québec.

Si on me dit que selon les citoyens [l’évolution du dossier] ne va pas assez vite, bien, le travail du député, c'est de communiquer directement avec la direction régionale du MTQ pour avoir un état de fait sur ce qui s’en vient à court terme. On sait qu’on va démarrer les chantiers après l’hiver et après le dégel. Ceci dit, je vais demander un état de la situation. Je suis déjà à demander un communiqué de presse officiel que je souhaiterais faire suivre mercredi , précise-t-il.

Avec Frédéric Tremblay