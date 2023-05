Une pétition pour désigner les rapides Deschênes comme un lieu patrimonial

L’élue du district de Deschênes, qui porte les couleurs d’Action Gatineau, demande au gouvernement du Québec de préserver les vestiges du barrage des rapides Deschênes et de sécuriser les berges pour que la faune et la flore soient préservées et que ce paysage patrimonial traverse le temps pour la mémoire collective du Québec .

« Les vestiges des rapides Deschênes sont un emblème pour Aylmer et pour Gatineau, ça n’a pas d’allure de démolir ça. » — Une citation de Caroline Murray, conseillère municipale du district de Deschênes

En mars 2022, elle voulait présenter une motion en ce sens au conseil municipal de Gatineau, mais elle avait été contrainte de se raviser afin d’obtenir une désignation historique.

La conseillère du district Deschênes à Gatineau, Caroline Murray. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

À ce moment-là, la vice-présidente de l’Association des résidents de Deschênes, Lynne Rodier, avait applaudi la décision, précisant que cela était une première étape , rappelant aussi que la notion de paysage culturel, c’est de créer du patrimoine aujourd’hui pour le transmettre aux futures générations .

Des citoyens lancent une pétition pour demander au gouvernement du Québec de sécuriser les berges afin que ce morceau d'histoire obtienne une désignation patrimoniale.

Des alliés à la cause

Dans sa démarche, Caroline Murray a reçu divers appuis, dont celui du député libéral provincial, André Fortin, qui représente les citoyens de Pontiac.

Les vestiges des rapides Deschênes peuvent être mieux sécurisés, tout en préservant et valorisant le caractère historique des lieux , a-t-il affirmé, précisant au passage que la démolition est évitable .

André Fortin appuie la pétition de Caroline Murray. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Alors que de sib côté le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe affirme qu’il prendra connaissance de la pétition avant de commenter, il soutient que ce dossier nécessite une attention particulière.

Ça suscite les passions : il y a des gens qui nous disent qu’on devrait conserver ça d’un point de vue patrimonial, il y en a d’autres qui nous disent qu’il y a des enjeux de sécurité importants parce qu'il y a des gens qui s’y aventurent et peuvent mettre leur vie en danger , lance-t-il lors d'une mêlée de presse.

Depuis quelques années, les citoyens du secteur se mobilisent pour éviter que le ministère des Transports ne démolisse les ruines de l'ancien barrage. Le scénario a été mis sur la table en 2017, et le ministère est revenu à la charge en 2020 en imposant un ultimatum, qui a finalement été repoussé, pour trouver un nouvel acquéreur.

Il est possible de signer la pétition jusqu’au 7 juin sur le site web de l’Assemblée nationale. D’ici là, une marche exploratoire et une rencontre informative auront lieu, en soirée, le 17 mai au Centre communautaire André-Touchet.