Les représentants de la maison funéraire et des cimetières Les Jardins du Souvenir annoncent que toutes les nouvelles sections de leurs cimetières seront désormais réservées à l’inhumation d’urnes et de cercueils biodégradables.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de développement durable entreprise il y a déjà trois ans au sein de cette organisation diocésaine qui possède déjà 16 cimetières en Outaouais , expliquent Les Jardins du Souvenir par voie de communiqué lundi.

Notre équipe a fait le choix de la cohérence et de la transparence en choisissant de mettre un terme progressivement à l’inhumation de milliers d’urnes et de cercueils composés de plastique et de métal qui ne se dégraderont pas et qui vont contribuer à la pollution du sol , déclare le directeur général de cette entreprise, Daniel Dezainde.

L’annonce a été faite à l'occasion de la première pelletée de terre du nouveau projet d’aménagement du cimetière Saint-Rédempteur, à Gatineau.

Selon l’archevêque de Gatineau, monseigneur Paul-André Durocher, l’initiative a déjà commencé à se répandre auprès d’autres cimetières paroissiaux.