De nouvelles stations d’ambulances pour le Nord-Ouest, moins d’un an après des coupes

Les ambulanciers doivent aménager dans leurs nouveaux locaux sur la promenade Lakeshore d’ici la fin de l’année.

Présentement, les ambulanciers et les pompiers municipaux se partagent un édifice. L’un des contrecoups de cet arrangement : il faut stationner l’ambulance devant l’un des camions-citernes dans le garage de la caserne.

Le déménagement est attendu avec enthousiasme. Ce sera une excellente solution puisque nous pourrons accéder à l’ambulance rapidement et sécuritairement et prendre la route , explique Shane Muir, chef des Services médicaux d’urgences Supérieur Nord.

De plus, le garage ne comprend pas d’espace commun, ce qui force les ambulanciers à travailler dans des locaux portatifs, situés en permanence sur le côté de l’édifice.

Ce sera un changement apprécié de tous , indique l’ambulancier Kane Hillman. Nous aurons un peu plus d’espace et nous pourrons être un peu plus discrets.

Shuniah en renfort

D'autres projets sont à terminer en matière de services d'urgence, selon le nouveau plan directeur du fournisseur de services. La construction de nouvelles stations pour les secteurs de Terrace Bay-Schreiber et de Nipigon-Red Rock est aussi prévue.

Ces communautés ont toutes été touchées par des compressions de service en juillet 2022, qui ont notamment mené à la fermeture d’une station à Beardmore.

C’est une région stratégique très importante , souligne M. Muir. Nous anticipons recevoir au-delà de 1000 appels par année dans ce secteur.

« Ces services servent à la municipalité de Shuniah, mais ils servent aussi de renforts pour la ville de Thunder Bay et la station d’Armstrong. » — Une citation de Shane Muir, chef des Services médicaux d’urgences Supérieur Nord

Le code noir a été invoqué à quelques reprises dans les dernières années en raison d’un manque de ressources dans la région de Thunder Bay. Les nouvelles installations visent à accélérer le temps de réponse des ambulanciers aux urgences.

Puisque Shuniah et Kakabeka sont les stations les plus proches, ce sont elles qui répondront aux appels , ajoute le chef.

Les rénovations de la station Kakabeka, qui étaient également prévues dans le plan directeur, ont déjà été terminées.

