Place au 90e congrès de l’Acfas

Placé sous la présidence d’honneur de la Dre Caroline Quach-Thanh, ce congrès soulignera le 100e anniversaire de l’Acfas fondée en 1923 par le frère Marie-Victorin, Léo Parizeau et Jacques Rousseau.

Un événement comme celui-là est primordial et nécessaire pour nous permettre de partager la science en français. La diversité des sujets qui y sont traités témoigne de la vitalité des recherches effectuées dans la langue de Molière , affirme la Dre Quach-Thanh.

Les organisateurs attendent un nombre record de 9000 participants de plus de 30 pays durant l’événement qui se déroulera dans une formule hybride après deux ans en mode virtuel.

Cette rencontre annuelle, que l’UdeM organise pour la 19e fois, est considérée comme le plus grand rassemblement scientifique multidisciplinaire de la francophonie.

Le thème de cette année, 100 ans de savoirs pour un monde durable , est l’occasion pour les chercheurs francophones de partager leurs travaux, mais aussi l’occasion de valoriser la place de la recherche et des savoirs dans nos sociétés ainsi que leurs contributions au bien commun , note l’Acfas.

Le congrès présente 300 colloques liés à tous les champs de la recherche actuelle, 600 communications libres accessibles en ligne et une vingtaine d'activités pour le public. Par exemple, certains colloques aborderont des sujets tels que le Canada et l’exploration spatiale et lunaire, l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables, les relations entre science et gouvernement, et les technologies médicales du futur.

Activités à ne pas manquer

À partir du 6 mai, les 20 images de l’édition 2023 du concours La preuve par l'image sont présentées au Biodôme de Montréal. Ces images originales sont réalisées par des scientifiques œuvrant dans des institutions canadiennes de recherche. Le public est invité à voter pour son image coup de cœur en participant au vote pour le Prix du public Découverte, parrainé par Radio-Canada.

Le 9 mai, la conférence Sciences, médias et politique en temps de crise : des univers à concilier, animée par Marie-France Bazzo, réunit la Dre Caroline Quach-Thanh, Amélie Quesnel-Vallée, professeure de sociologie à l’Université McGill, et Ryoa Chung, professeure d’éthique et de philosophie à l’Université de Montréal.

Le 10 mai, la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes est présentée. Cette joute oratoire de haute voltige permet à des doctorants de vulgariser leur sujet de recherche en trois minutes. Les gagnants participeront à la finale internationale qui se déroulera en octobre à Rabat, au Maroc.

Le 11 mai, le public est invité à assister à l’enregistrement de l’émission Les années lumière animée par Sophie-Andrée Blondin consacrée aux recherches abordées dans le cadre du congrès. L'émission sera diffusée le dimanche 14 mai de 12 h 10 à 14 h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première. Un Bar des sciences sera également enregistré le 11 mai à 17 h avec pour thème Travailler, apprendre, soigner : le virtuel remplace-t-il le réel?

Le 91e Congrès de l'Acfas se tiendra du 13 au 17 mai 2024 à l’Université d'Ottawa.