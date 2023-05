Démystifier les soins palliatifs

Dans le cadre de la semaine des soins palliatifs, un sondage mené par la firme Ipsos révèle que 74 % des 1000 répondants associent les soins palliatifs au soulagement de la douleur, alors que l’approche est axée autant sur les volets physiques que psychologiques, sociaux et spirituels.

Les soins palliatifs ont mauvaise presse. On pense fin de vie, on va mourir. Ça fait craindre les gens. Les soins palliatifs, si on le prend comme un verbe, on pallie les symptômes d’une maladie , a expliqué Martine Roy, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La durée des soins varie d’une personne à l’autre. Des patients atteints d’un cancer, par exemple, peuvent s’en prévaloir pendant de nombreuses années. Pour d’autres, il ne s’agit que de quelques jours ou semaines, jusqu’au décès.

La Dre Roy déplore le fait que de nombreux Québécois n’ont pas accès aux soins palliatifs.

Idéalement, quand quelqu’un a un diagnostic de cancer, les soins palliatifs devraient entrer en jeu immédiatement , dit-elle, ajoutant que des liens se tissent avec des oncologues pour que les patients obtiennent une référence.

Martine Roy précise que depuis l’adoption de la Loi 2 encadrant l’aide médicale à mourir, peu de gens savent que le gouvernement a décrété que tous les Québécois doivent avoir accès à des soins palliatifs de qualité.

Les services en soins palliatifs sont destinés aux malades, mais aussi à leur famille.

La vie c’est précieux et la mort, ça fait partie du processus. Nous sommes rendus dans une société où on ne veut pas trop parler de la mort. C’est la mort qui donne un sens à la vie. Dans la phrase « la fin de vie , ce n’est pas de mettre l’accent sur la fin, c’est de mettre l’accent sur la vie », dit Martine Roy, qui compare la fin de vie au dernier chapitre d’un livre que l’on ne peut s’empêcher de lire.

Un milieu de vie

Les maisons de soins palliatifs, qui sont au nombre de cinq dans la région, offrent un milieu de vie complet pour les patients. Lucie Duguay, une résidente de la Maison soins palliatifs du Saguenay, apprécie ce service.

Je suis chez moi, je ne suis pas juste dans ma chambre, je peux aller n'importe où dans différentes salles, à la cafétéria. Les repas, ce sont des repas maison, pas des repas d'hôpital [...]. Je ne suis pas prête à partir tout de suite, c'est pas vrai que parce qu'on parle d'une maison de soins palliatifs qu'on va mourir demain. C'est une maison qui nous apporte du bien-être, des soins et qui permet d'avancer dans ta vie , a-t-elle indiqué.

La mission des maisons a toutefois évolué au cours des dernières années.

Avant, on avait comme soins actifs, stop, soins palliatifs. Maintenant, on a des soins actifs et les soins palliatifs viennent entrecroiser le tout. Notre travail, si quelqu'un est en chimiothérapie ou en radio, nous, notre expertise c'est la douleur et je dirais plus que la douleur, c'est la souffrance , a conclu pour sa part la Dre Martine Roy, directrice médicale à la Maison de soins palliatifs du Saguenay.

Avec Frédéric Tremblay et Maxime Hébert-Lévesque