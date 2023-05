Sous-estimer ou tirer parti des feux peut nuire aux cheffes de parti, dit une sondeuse

Elle croit que les Albertains vont examiner chacune de leurs actions avec une attention particulière.

La plus grande erreur qu’elles peuvent commettre, c'est de donner l'impression de sous-estimer l'impact que les feux ont sur les personnes directement concernées, et la deuxième plus grande erreur, c'est de donner l'impression d’en profiter , dit Janet Brown.

La dangerosité des feux de forêt et des feux de broussailles dans le centre et le nord de l’Alberta s’est intensifiée au lancement de l’une des campagnes électorales les plus chaudement disputées de l'histoire de la province.

Danielle Smith, cheffe du Parti conservateur uni, et Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocratique, se sont engagées à se concentrer sur les besoins des évacués, dont le nombre dépasse 24 000. La province a déclaré l'état d'urgence à travers son territoire, le 6 mai.

D'après les sondages, les deux partis étaient déjà au coude à coude avant la crise. La sondeuse pense que le comportement des deux cheffes peut avoir une grande influence sur le résultat des élections provinciales du 29 mai.

Rachel Notley a rencontré Danielle Smith pour lui faire part de ce qu'elle a vécu quand elle était première ministre lors des feux dévastateurs de Fort McMurray, en 2016. Ces feux avaient provoqué la plus importante évacuation de l'histoire de la province, soit celle de plus de 88 000 personnes.

Dans le comté de Parkland, à Entwistle, les flammes se sont rapprochées de plusieurs bâtiments. Photo : Mark Cacka

De son côté, Danielle Smith tient Rachel Notley informée de la gestion de la crise, encore très changeante en raison des conditions météorologiques.

J’espère que nous pourrons rapidement sortir de cette crise et permettre aux évacués de retourner chez eux , dit Danielle Smith, qui rappelle que le gouvernement assume ses responsabilités, même s’il y a une campagne électorale.

Janet Brown rappelle que, durant les feux de 2016, Rachel Notley a fréquemment consulté le chef de l’opposition officielle, Brian Jean. Inclure l’opposition dans ces circonstances est un signe de bonne gouvernance , conclut-elle.

La campagne électorale se poursuit, mais pas partout

Samedi, Danielle Smith a participé à une activité de campagne d’une candidate du PCU dans le nord-est de Calgary. La cheffe du Parti conservateur uni y a confirmé que deux de ses candidats avaient suspendu leur campagne.

Il s’agit de Todd Loewen, ministre provincial de la Foresterie, des Parcs et du Tourisme, qui est également candidat dans la circonscription de Central Peace-Notley, et d’Andrew Boitchenko, candidat dans Drayton Valley-Devon.

La cheffe du NPD, Rachel Notley, a quant à elle annulé la campagne électorale dans les six circonscriptions touchées par des ordres d’évacuation, notamment celle de Drayton Valley-Devon, de Lesser Slave Lake et de Lac Ste. Anne-Parkland. Elle affirme suivre l’évolution de la situation quotidiennement.

Malgré les feux qui touchent une bonne partie de la province, l'élection provinciale est toujours prévue le 29 mai.

Avec des informations de Scott Dippel