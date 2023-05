D’abord décrite comme un succès dans des « circonstances extrêmes », l’opération de sauvetage des pompiers d’Ottawa après l’explosion survenue dans le quartier d’Orléans a plutôt été ponctuée de nombreux défis, selon les rapports d’incidents et les dossiers de répartition obtenus par CBC .

Les pompiers ont secouru deux travailleurs de la construction piégés dans les débris de l'explosion massive du 13 février.

Les pompiers arrivés sur les lieux ont dû faire face à des câbles tombés et à des conduites de gaz naturel qui fuyaient, ce qui a amené l'un d'eux à craindre que les équipes soient électrocutées en essayant de sauver des vies, peut-on lire.

Vidéo de l’explosion

Extrait de deux vidéos de surveillance qui montre l'explosion survenue à Ottawa.

Les pompiers ont pu trouver et retirer le premier travailleur assez rapidement, mais le second s'est avéré plus difficile à extraire.

Il y avait également des informations contradictoires sur le nombre de personnes qui devaient être secourues sur le site, qui était un mélange de nouvelles maisons et de maisons encore en construction, un projet de la compagnie Minto.

L'emplacement de l'explosion à Orléans (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

L’enquêteur incendie et pompier préposé à l'inspection de prévention des incendies maintenant à la retraite, Marc Messier, a examiné les rapports d’incidents et les dossiers de répartition obtenus par CBC .

Certainement le chaos , a résumé Marc Messier, pour décrire ce qu’il a vu. Les victimes sont piégées. Vous avez des victimes inconnues qui pourraient se trouver dans des maisons à proximité , a-t-il poursuivi.

Le Service des incendies d'Ottawa a estimé les pertes totales à 10 millions de dollars.

Marc Messier a déjà été le conseiller en communication de l’Association des pompiers d’Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les maisons ont explosé

Sauf indication contraire, tout le récit de cette matinée est tiré des documents du Service des incendies.

L’explosion a eu lieu, très tôt, sur l’emplacement du projet d’ensemble résidentiel d'Avalon Vista.

Le 1er mars, l'Unité des incendies criminels du Service de police d'Ottawa a arrêté et accusé Kody Troy Crosby. Elle allègue que celui qui a déjà été accusé par le passé s’est introduit dans deux maisons de Blossom Pass Terrace la nuit précédente, et qu’il a enlevé les chauffe-eau et qu’il a laissé la conduite de gaz naturel ouverte.

Des documents judiciaires relatifs aux accusations d'explosion indiquent que M. Crosby résidait dans une maison résidentielle située à quelques minutes en voiture du chantier de construction de Minto. (Photo d'archives) Photo : Facebook Kody Crosby

La conduite de gaz s'est enflammée le lendemain matin, blessant quatre ouvriers du bâtiment, selon la police, qui a entendu l'explosion jusqu'au chemin Cyrville.

Trois-quatre bâtiments ont complètement explosé et sont maintenant rasés , a-t-on pu entendre lors d’un appel au 911, à 6 h 20.

Une minute plus tard, une autre personne a appelé, disant avoir entendu une très forte explosion . Il est possible que des maisons aient explosé. Il n’y a plus rien.

L'explosion a fait 12 blessés. (Photo d'archives) Photo : Twitter/Ottawa Fire Services

La caserne de pompiers 53 d'Orléans a, par la suite, pris la scène en charge, aidée par des confrères d’une dizaine d’autres casernes. Les pompiers ont enfilé un masque N-95, en raison de l’isolation flottante, alors qu'ils naviguaient sur des lignes électriques endommagées menant à un champ de débris d'un rayon de 30 mètres.

Une odeur de gaz naturel flottait dans l'air, et un pompier de la caserne 53 a également signalé un bruit de fuite de gaz quelque part dans les débris.

J'ai demandé à plusieurs reprises à Hydro de couper l'électricité dans tout ce quartier. Nos équipes risquaient de s'électrocuter en cherchant et en effectuant des sauvetages , a écrit un autre pompier.

Il est vraiment difficile d'entreprendre le sauvetage d'un patient en sachant que tous ces risques existent , a commenté Marc Messier.

Un porte-parole de Hydro One a déclaré que la demande des premiers intervenants a été reçue vers 6 h 33 et que les équipes sont arrivées à 7 h 01.

Une fois que le gaz a été coupé et qu'il était sécuritaire pour nos équipes de déconnecter l'électricité, elles ont pu le faire en quelques minutes , a expliqué le porte-parole.

Une troisième personne dans les décombres?

Les pompiers ont fouillé les maisons aux alentours à la recherche de personnes blessées dans l'explosion. Des informations contradictoires ont été communiquées en ce qui a trait au nombre de personnes présentes sur l’emplacement au moment de l’explosion et sur le nombre de personnes dans les décombres.

L’un des premiers appelants a dit que toutes les maisons étaient occupées, tandis que d’autres informations fournies par les travailleurs du site indiquaient au contraire que personne ne se trouvait dans les bâtiments en question .

D’autres travailleurs sur place m’ont informé qu’il y avait peut-être une ou deux personnes manquantes , a confié un pompier.

Trois heures après l’explosion, vers 9 h 10, les autorités ont confirmé qu’une troisième personne que l’on croyait piégée était en fait sortie et en sécurité.

Une explosion a fait 12 blessés à Orléans lundi matin. Photo : Gracieuseté de Tyler

Le deuxième étage s’est effondré sur le premier

Pour retrouver les deux hommes coincés dans les décombres, les équipes ont appelé les survivants tout en passant les débris au peigne fin.

Trente minutes après l’explosion, le premier survivant a été entendu et repéré. Il a été sorti des décombres à 7 h 19. Au même moment, le deuxième homme a été entendu. Aussitôt, les pompiers ont compris qu’il allait être plus difficile de le sortir de là.

La raison : il fallait permettre aux équipes chargées de l’effondrement des structures de faire leur travail . Des caméras ont été utilisées pour avoir une meilleure idée de ce qui se passait à l'intérieur de la structure .

Des maisons en construction détruites par l'explosion de lundi matin dans le quartier d'Orléans, dans l'est d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

Le deuxième étage de la maison s'est effondré sur le premier étage, où l'homme était coincé, et les pompiers ont donc dû renoncer à toute tentative de sauvetage au sous-sol.

Les pompiers ont eu recours à différentes techniques, comme le calage et l’étayage, pour finalement atteindre l’homme. À 9 h 31, il a finalement été sorti des décombres avant d’être confié aux ambulanciers.

Les deux hommes pris au piège, ainsi que deux autres hommes blessés dans l'explosion, étaient des ouvriers du bâtiment travaillant en sous-traitance pour Potvin Construction.

Ils sont tous sortis de l'hôpital fin février et ont de la chance d'être en vie , a estimé la porte-parole de l’entreprise, Chantal Guindon.

De la sécurité… temporaire

Les documents du Service des incendies d’Ottawa ne font pas état d'un enjeu de sécurité préexistant à cet emplacement au moment de l'explosion.

Minto a précédemment refusé de répondre à la question de savoir si le chantier était sécurisé avant l'explosion, invoquant le procès en cours contre Kody Troy Crosby.

Il a fallu plusieurs heures pour sauver les deux personnes prises dans les décombres. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Un mois après l'explosion, deux voitures de Capital Security surveillaient l'entrée d'Avalon Vista.

Le propriétaire de Capital Security, George Lalande, a affirmé que son entreprise avait été engagée par une société nommée Stealth pour assurer la sécurité des lieux du jour de l'explosion jusqu'à la fin du mois d'avril.

Stealth a renvoyé les questions relatives à la sécurité à Minto.

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de fournir plus de détails pour le moment, car il s'agit d'une affaire juridique entre les mains des autorités , a répondu Minto, vendredi, par courriel.

Kody Troy Crosby est attendu au tribunal mercredi.