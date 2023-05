Tourisme d’aventure : une délégation régionale dans le Maine

Directeur d’Écoaventure boréale, dont la mission est de développer ce pôle dans la région, Gilles Simard sera de la délégation. L’objectif est de tisser des liens et de conclure des partenariats permettant d’attirer de nouveaux clients.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, il a fait valoir que le tourisme d’aventure connaît un engouement sans précédent.

Depuis 2014, il s’agit du secteur de l’industrie touristique qui connaît le plus haut taux de croissance. Ce créneau a connu une embellie en raison de la pandémie de COVID-19.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le terrain de jeu est diversifié et les entrepreneurs travaillent constamment à la bonification de leur offre.

On a une concentration d’entreprises la plus importante dans l’Est de l’Amérique du Nord , a expliqué Gilles Simard.

La clientèle internationale est bien présente dans la région. Plusieurs aventuriers québécois profitent aussi des lacs, des montages et des rivières du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Or, les régionaux ignorent parfois à quel point leur propre territoire est riche en beauté et en activités.

On n’a pas toujours le regard que les gens ont sur notre propre pays , constate celui qui se dit émerveillé par les paysages de la région lorsqu’il revient de voyages à l’étranger.

Gilles Simard et une dizaine de délégués participeront à la mission aux États-Unis, soutenue par l’organisme Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Avec Frédéric Tremblay