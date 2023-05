Bromont aura une « chaucidou »

La Municipalité se lance dans un projet pilote d'un an sur le chemin Lotbinière.

Une chaucidou est constituée de marquage au sol. Des pointillés de part et d'autre de la route délimitent l'espace disponible pour les cyclistes, et même les piétons. Les voitures circulent au centre, dans une seule voie, et se tassent sur les côtés quand elles croisent une voiture allant en direction inverse, en donnant la priorité aux cyclistes et aux piétons.

Ça a l'air dangereux comme ça, mais au contraire, c'est très sécuritaire , affirme le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

Les lignes pointillées de chaque côté forcent les conducteurs à ralentir, parce que le couloir visuel est moins bien défini, et ça donne une indication de vitesse au conducteur. Ça se passe vraiment entre les deux oreilles, cette affaire-là , ajoute-t-il.

Selon ce dernier, une étude réalisée aux Pays-Bas révèle que l'utilisation des chaucidous a permis de réduire de 20 % les accidents graves et de 50 % les accidents aux intersections.

Les chaucidous sont utilisées en Europe, et elles ont fait leur apparition aux États-Unis et dans d'autres provinces canadiennes. Selon le maire, il s'agirait d'une première au Québec.

Ça vient d'une demande des citoyens de ce quartier, qui souhaitaient que l'on diminue la vitesse à 50 km/h. À l'époque, on avait fait faire une étude par des ingénieurs, et la conclusion était que l'on devait laisser cette route-là à 70 km/h, parce que si on ne faisait que diminuer la vitesse, on allait causer un faux sentiment de sécurité et ça risquait d'être plus dangereux. La seule façon de réduire ça à 50, c'était de trouver d'autres mesures.

Les premières solutions trouvées par la Municipalité se révélaient toutefois trop coûteuses.

On a demandé à l'équipe de retourner à la table à dessin et de regarder ce qui pouvait se faire ailleurs, et c'est comme ça que la chaucidou est arrivée.

Le projet sera réalisé sous la supervision d'un spécialiste de Polytechnique Montréal.

À la fin mai, de l'équipement pour monter une base de données sera installé. Le nombre de cyclistes, de véhicules et de piétons qui passent sur le chemin sera notamment comptabilisé. Le marquage sera ensuite effectué.

Un rapport sera remis à la Municipalité à la fin du projet pilote, qui nécessite un investissement de 20 000 $.