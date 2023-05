Une enseignante retraitée de la N.-É. écrit des livres avec l’aide d’écureuils

Une enseignante à la retraite de la Nouvelle-Écosse a combiné son amour des écureuils et de la photographie pour se lancer dans une deuxième carrière, directement dans sa cour arrière.

Le sixième livre pour enfants de Nancy Rose, Oakley the Squirrel: Camping 1, 2, 3!, sort cette semaine prochaine et, comme les autres, on y trouve des photographies d'écureuils dans des décors faits à la main.

Nancy Rose raconte que son aventure a débuté en 2010, avec seulement quelques photos des rongeurs exubérants dans son jardin de Bedford, c'était avant qu'elle s'installe à Hubley.

Les livres de Nancy Rose présentent de vrais écureuils dans des décors élaborés qu'elle fabrique elle-même. Photo : Nancy Rose

J'apprenais à utiliser un appareil photo numérique et je m'entraînais à prendre des photos d'à peu près tout et il y avait des écureuils qui pillaient mes mangeoires à oiseaux , dit-elle.

Au bout d'un moment, juste un écureuil assis est devenu un peu ennuyeux, alors j'ai collé quelques petits accessoires à l'extérieur, une tasse de café et tout, et ça a en quelque sorte grandi à partir de là.

La cour de Nancy Rose devient un studio photo pour toute sorte de scène animalière saugrenue. Photo : Radio-Canada / Facebook/Nancy Rose

Nancy Rose, qui a travaillé comme enseignante d'économie familiale et conseillère en orientation, confie que photographier les écureuils l'aidait à se vider l'esprit après le travail. C’était pour elle un très bon moyen de se détendre .

L'enseignant a pris sa retraite en 2016, mais elle a continué à construire des accessoires et des décors de la taille d'un écureuil, dans lesquels les animaux font entre autres la lessive, une sortie au restaurant ou un bonhomme de neige.

Elle partage plusieurs de ses photographies sur les médias sociaux et gagne maintenant sa vie en écrivant des livres pour enfants avec ses photographies.

Nancy Rose peut passer de nombreuses heures à confectionner les décors pour les petits rongeurs. Photo : Facebook/Nancy Rose

Elle rapporte que pour son dernier livre, elle a travaillé tous les jours pendant deux mois pour construire les accessoires et les décors de camping. La couverture du livre montre des écureuils faisant rôtir des guimauves au-dessus d'un feu de camp.

Nancy Rose admet que certains décors sont plus élaborés que d'autres et prennent plus de temps à faire, mais elle y voit un excellent moyen d'éviter les tâches ménagères.

Nancy Rose est toujours à l'affût de nouvelles idées pour occuper les petits écureuils roux. Photo : Facebook/Nancy Rose

Les écureuils ne sont pas toujours coopératifs, alors elle utilise des cacahuètes hachées cachées dans des endroits stratégiques pour les attirer. Puis, elle prend un grand nombre de photos pour obtenir la bonne.

Parfois, j'ai tout mis en place pour une journée entière et à la fin de la journée, je télécharge mes 500 photos sur l'ordinateur et j’en ai que quatre ou cinq qui sont vraiment bonnes , confie-t-elle.

Certaines des photos de Nancy Rose se retrouvent aussi dans des calendriers. Photo : Facebook/Nancy Rose

Nancy Rose n’abandonne pas pour autant parce qu'elle trouve ses résidents de la cour arrière trop mignon .

Elle croit qu'ils font des candidats parfaits à cause de leurs petits bras et de leur capacité à s'asseoir et à tenir des choses d'une manière qu'un oiseau ou un cerf ne peut pas.

Son nouveau livre en anglais, qui fait partie de sa série Nutty Numbers, sera disponible en librairie à partir du 9 mai.