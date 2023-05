La plage de Westboro rouvre partiellement au grand bonheur de certains résidents

L'été dernier n'a pas été joyeux , selon Len Fardella, coprésident de l'association communautaire de la plage de Westboro. Toute la plage était inaccessible , a-t-il rappelé.

La fermeture de la plage de Westboro en 2023 fait partie des plans de la Commission de la capitale nationale (CCN) pour réaménager la zone.

Le projet prévoit le déplacement du stationnement de plus de 60 places et l'ajout d'un nouveau pavillon sur la plage située à l'ouest du centre-ville.

Les riverains s'attendaient à ce que l'ensemble du projet soit achevé cette année, mais selon la CCN , il faudra finalement attendre 2024.

Les gens étaient très mécontents [l'année dernière] , a expliqué M. Fardella. Nous aurions pu nous en accommoder si la plage avait été fermée et que les travaux avaient été effectués. [...] Mais elle a été fermée et rien n'a été fait.

Lors d'une réunion qui s'est tenue le mois dernier, la CCN a attribué les retards dans la mise en œuvre du projet aux problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et à la pandémie.

Le président de la CCN , Marc Seaman, a indiqué qu'une grande partie du nouveau pavillon serait construite cette année, mais que l'aménagement paysager et d'autres éléments vont prendre plus de temps.

Le coprésident de l'Association communautaire la plage de Westboro, Len Fardella Photo : Radio-Canada / Joseph Tunney

Lorsque toute la plage a été fermée l'été dernier, la communauté n'était pas contente, a raconté M. Fardella, et elle a fait passer le message.

Pas de maître-nageur à la plage

Il estime que la CCN a fini par écouter les demandes de la communauté et que le nouveau plan d'accès partiel à la plage constitue un bon compromis.

Les amateurs de pique-nique et de soleil pourront profiter des lieux cet été, mais ils devront se baigner à leurs risques et périls, car il n'y aura pas de sauveteurs ni de tests de la qualité de l'eau.

Il n'y a que quatre plages à Ottawa , a rappelé M. Fardella. C'est pourquoi il est très important d'avoir un endroit où l'on peut se tremper [ou] prendre le soleil et regarder le coucher de soleil. Nicole Walter était à la plage, samedi, pour promener son chien de six ans, Tux. Elle a vécu à Westboro avant de déménager pour l'université et se réjouit d'avoir un meilleur accès à la rivière.

C'était un peu difficile parce que j'aime le promener près de l'eau , a-t-elle partagé. Il adore l'eau. Je devais donc aller un peu plus loin que là où je me promène normalement.

Nicole Walter et son chien Tux à la plage, samedi matin Photo : Radio-Canada / Joseph Tunney

Malgré les retards, Mme Walter se réjouit de voir le projet de réaménagement se concrétiser.

Ce qu'ils font va beaucoup aider la communauté , a-t-elle dit. Je pense que cela vaut la peine d'attendre, mais c'est bien d'avoir un peu d'ouverture.

Cette carte montre en vert la partie de la plage de Westboro qui sera ouverte cet été, et en rouge les travaux en cours. Photo : Gracieuseté Commission de la capitale nationale

Lucas Parsche et Kaylea Vieira ont également pique-niqué sur la plage après être venus en voiture d'Orléans, samedi matin.

C'est un endroit très agréable pour se reposer , a dit Lucas Parsche.