De nouvelles recherches à l’ancien pensionnat pour Autochtones de Carcross en juin

Des recherches avaient déjà été effectuées l’été dernier, mais rien n’avait été découvert.

Le pensionnat pour Autochtones de Chooutla a été fondé à Carcross en 1911 et géré par l'Église anglicane jusqu'en 1969. Il a ensuite été démoli en 1993. Des élèves du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du nord de la Colombie-Britannique l’auraient fréquenté.

Selon la Commission de Vérité et de Réconciliation du Canada, au moins 20 enfants autochtones sont morts à Chooutla. Le groupe de travail sur les enfants disparus des pensionnats du Yukon estime quant à lui que ce nombre pourrait s'élever à 42.

La semaine dernière, le groupe de travail et la société géotechnique qui a été engagée pour effectuer les travaux ont rencontré le chef et le conseil de la Première Nation Carcoss/Tagish et d'autres membres de la communauté pour répondre à leurs questions et de leur demander leur avis sur la manière dont les travaux sont effectués.

Les protocoles culturels sont très importants , a affirmé Adeline Webber, qui préside le groupe de travail. Quels que soient les protocoles culturels, c'est à eux de nous les communiquer. Nous ne nous en emparerons pas, c'est à eux de le faire.

Les rencontres auront permis aux membres de la communauté de guider les chercheurs, non seulement sur la manière dont ils effectuent leur travail, mais aussi sur les endroits qu'ils pourraient privilégier.

Le géophysicien archéologue de la société GeoScan Brian Whiting dirigera les travaux à Carcross. Les travaux commenceront par une cartographie détaillée de la surface du sol à l'aide d'un laser.

Selon lui, il faudra quelques mois pour mener les recherches et analyser les résultats, qui seront ensuite présentés à la communauté. Elle décidera alors du moment où elle les partagera avec le grand public, et si d'autres travaux seront effectués pour examiner ce qui a été découvert.

Les Premières Nations du Yukon ont reçu 435 000 $ du gouvernement fédéral et 595 000 $ du gouvernement du Yukon pour la recherche de sépultures.

D'après des informations de Leslie Amminson